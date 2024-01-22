Zonguldak'da heyelan sonucu dev kayalar yolu kapattı: Otomobiller hasar aldı

Ankara yönüne giden Zonguldak yolunda, yamaçtan büyük kaya parçaları yola savruldu. Heyelan sonucu yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Bu sırada yolda seyreden bir araç, kayalara çarparak hasar gördü.

Zonguldak'da heyelan sonucu dev kayalar yolu kapattı: Otomobiller hasar aldı
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Zonguldak- Ankara yolunun 10. kilometresinde, akşamüzeri yamaçtan heyelan oldu. Dev kaya parçaları ve toprak, yola akarak yolu kapattı.

heyelan

Yolun bir kısmı, kaya ve çamur yüzünden kapandı. 67 ABH 375 plakalı araç, yolda giderken heyelana yakalandı. Çamur ve kaya parçalarına çarpan araç hasar gördü, ancak sürücü kurtuldu. Olayı duyan polis, jandarma ve karayolları ekipleri, olay yerine geldi.

heyelan

Aracın sahipleri, çamur ve kaya yığınına gömülen otomobili çıkarmak için çabaladı. Ön kısmı hasar gören otomobil, oradan kurtarıldı. Ayrıca yola dökülen taş ve çamur yüzünden yolun Ankara yönü kapalı kaldı. Temizlik işlemleri devam ederken, trafik tek şeritten veriliyor.

HEYELAN NEDENİYE ULAŞIMA KAPANAN ZONGULDAK-ANKARA YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Zonguldak-Ankara kara yolunda dün meydana gelen heyelan sonrası temizlik işlemleri devam ediyor. Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak yola akınca, Karayolları ekipleri müdahale etti. Yolun Ankara yönündeki kaya ve toprak yığını, iş makineleriyle temizlendi. 

heyelan

Polis ekipleri, kara yolunda güvenliği sağladı. Ulaşım, tek şeritten iki yönlü olarak veriliyor. Yolda giden bir araç, kaya parçalarına çarparak hasar görmüştü.

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