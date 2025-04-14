Zonguldak Ekonomi Zirvesi: Bölgesel Kalkınma İçin Önemli Adımlar Atılıyor

Zonguldak Ekonomi Zirvesi'nin Kapıları Açıldı

Bugün başlayan Zonguldak Ekonomi Zirvesi, siyaset, iş ve ekonomi dünyasından önemli temsilcileri bir araya getirdi. Zonguldak Valiliği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) tarafından düzenlenen zirve, iki gün boyunca bölgesel yatırımlar, kalkınma projeleri ve sanayi hamleleri gibi konuları masaya yatıracak.

Açılışta Yerel Ürünler Tanıtıldı

Programın açılışı öncesinde katılımcılar, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret ederek yerel zenginlikleri tanıma fırsatı buldu.

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Vurucu Mesajlar

Zirvenin açılışında konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ın Türkiye'nin aynası olduğunu vurguladı. Vali Hacıbektaşoğlu, “Dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor ve Zonguldak olarak nereye gideceğiz, bunu düşünmeliyiz.” ifadeleriyle kentin ekonomik durumuna dikkat çekti.

Kömür ve Elektrik Üretimi Ön Planda

Kentte kömür üretiminin kültürel bir miras olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, “Zonguldak, Türkiye'nin elektrik üretiminde üçüncü sırada yer almakta ve %7-7,5 oranında bir katkı sağlamaktadır.” dedi. Ayrıca, Zonguldak'ın geçen yıl 1 milyar 350 milyon dolar ihracatla kapandığını da sözlerine ekledi.

Ekonomik Daralma ve Nüfus Azalışı

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, ülke genelinde yaşanan ekonomik daralmaların Zonguldak'ı etkilediğini belirtti. Ertuğrul, Zonguldak'ın hızla yoksullaşan ve nüfusu azalan iller arasında yer aldığını ifade etti.

Belediye Başkanı ve ZTSO Başkanı'ndan Zirve Vurgusu

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, “Bu zirve, şehrimizin yerel değerleri ve stratejik konumu ile güçlü bir ekonomik atılıma zemin hazırlayacaktır.” dedi. ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ise zirvenin önemine dikkat çekti.

BAKKA'dan Ekonomik Yol Haritası

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, “2024-2028 Bölge Planı” hakkında sunum yaptı ve bölgenin potansiyelini paylaşarak ekonomik yol haritasını ele aldı.

Öte yandan, BAKKA Sürdürülebilir Kalkınma Birimi Başkanı Ümran Öztürk Can, kültür ve turizmin kalkınma üzerindeki etkilerini değerlendirerek Üzülmez Kültür Vadisi projelerini tanıttı.

Zonguldak Ekonomi Zirvesi, bölgenin ekonomik durumu ve istihdamına dair oturumlarla yarın sona erecek.

"Zonguldak Ekonomi Zirvesi", siyaset, iş ve ekonomi dünyasından temsilcilerin katılımıyla başladı.

"Zonguldak Ekonomi Zirvesi", siyaset, iş ve ekonomi dünyasından temsilcilerin katılımıyla başladı.