Zonguldak'ta Aile Üyelerine Bıçaklı Saldırı: Zanlı Gözaltında

Zonguldak'ta Aile İçi Bıçaklama Olayı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, bir şahıs birlikte yaşadığı aile üyelerine bıçakla saldırdı. Olay, Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, O.Ş. isimli zanlı, ablası Emine S., eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S.'yi henüz belirlenemeyen sebeplerle bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Emine S. ve İhsan S.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Olay yerinden kaçan O.Ş., polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, saldırıda kullanılan bıçağı apartmanın 100 metre yakınındaki bir çöp konteynırında buldu. Ayrıca, O.Ş.'nin psikolojik sorunları olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakla yaralayıp kaçan zanlı yakalandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine S. ve İhsan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakla yaralayıp kaçan zanlı yakalandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine S. ve İhsan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakla yaralayıp kaçan zanlı yakalandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine S. ve İhsan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakla yaralayıp kaçan zanlı yakalandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine S. ve İhsan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.