Zonguldak'ta Bıçak ve Keserle Yaralanan 3 Kişi: 3 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Kanlı Kavga: 3 Yaralı, 3 Tutuklama

Zonguldak'ta keser ve bıçakla yaralanan üç kişiyle ilgili olarak gözaltına alınan yedi şüpheliden üçü tutuklandı. Olay, Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde meydana geldi.

Dün çıkan kavgada, 1'i kadın toplamda üç kişi yaralanırken, yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından, küçük yaştaki M.D. ve E.D. ile İdris D, Gül K, Kemal D, Uğur K. ve Zara D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Mahkeme önüne çıkarılan şüphelilerden İdris D, Kemal D ve Uğur K tutuklanırken, diğer şüpheliler savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Olayda yaralananların kimlikleri ise Barış K, Tülay K ve eşi Tayfur K olarak belirlendi.

Peki, kavgayı başlatan sebepler nelerdi? İki grup arasında husumet olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Zonguldak'ta 3 kişinin keser ve bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak'ta 3 kişinin keser ve bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.