Zonguldak'ta Bıçaklama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Bıçaklama Olayı

Zonguldak'ta, eski kız arkadaşı Elif E. (38) ve onun ablası Ecem E. (42) ile tartıştıktan sonra bıçakla yaralayan zanlı Ş.S. tutuklandı. Olay, dün, Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Şüpheli Ş.S., karşılaştığı eski kız arkadaşıyla arasında başlayan tartışma sırasında bıçakla yaralamıştı. Yaralı kadınlar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, tedavileri tamamlanan kardeşler taburcu edildi.

Adli Süreç Başladı

Ş.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olay, Zonguldak'ta büyük bir üzüntüyle karşılandı ve yerel halk bu tür şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.