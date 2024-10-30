DOLAR
34,28 -0,04%
EURO
37,18 -0,23%
ALTIN
3.068,26 -0,37%
BITCOIN
2.485.498,09 -0,24%

Zonguldak'ta Çayda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Alaplı'da çayda mahsur kalan kedi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:56
Zonguldak'ta Çayda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Zonguldak'ta Kedinin Kurtarılması

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Atatürk Parkı'nda gezintiye çıkan vatandaşlar, Alaplı Çayı kenarından gelen kedi sesini duydu. Bu durum üzerine hemen itfaiye ekipleriyle iletişime geçildi.

İtfaiye Ekibinin Başarılı Çalışması

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan itfaiye erlerinden biri, merdiven yardımıyla çaya inerek mahsur kalan kediyi kurtardı.

Kediyi, bir sopanın ucuna takılan sepete koyan itfaiye görevlisi, hayvanı güvenli bir şekilde sudan çıkardı. Kurtarılan kedi, daha sonra doğal yaşam alanına serbest bırakıldı.

Bu olay, itfaiye ekiplerinin hayvan kurtarma konusundaki duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayfun Pirselimoğlu 2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü Kazandı
2
Grand İsias Hotel Davasında Yeni Bilirkişi Raporu: Deprem Yönetmeliğine Uymadığı Vurgulandı
3
Ankara'da Kızılay Haftası Sokağı Açıldı
4
Gürcistan'da Seçim Hile İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye Destek Vurgusu
6
İsrail Hava Saldırıları Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor
7
Bakan Göktaş'ın Katar'daki İkili Görüşmeleri

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek