Zonguldak'ta Çayda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Zonguldak'ta Kedinin Kurtarılması

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Atatürk Parkı'nda gezintiye çıkan vatandaşlar, Alaplı Çayı kenarından gelen kedi sesini duydu. Bu durum üzerine hemen itfaiye ekipleriyle iletişime geçildi.

İtfaiye Ekibinin Başarılı Çalışması

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan itfaiye erlerinden biri, merdiven yardımıyla çaya inerek mahsur kalan kediyi kurtardı.

Kediyi, bir sopanın ucuna takılan sepete koyan itfaiye görevlisi, hayvanı güvenli bir şekilde sudan çıkardı. Kurtarılan kedi, daha sonra doğal yaşam alanına serbest bırakıldı.

Bu olay, itfaiye ekiplerinin hayvan kurtarma konusundaki duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.