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Zonguldak'ta Doğal Gaz Patlaması: Bina Tahliye Edildi

Çaycuma'da gerçekleşen doğal gaz patlaması sonrası bir bina tahliye edildi, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 16:00
Zonguldak'ta Doğal Gaz Patlaması: Bina Tahliye Edildi

Zonguldak'ta Doğal Gaz Kaynaklı Patlama Şoku

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama, bölgedeki sakinleri derin bir endişeye sevk etti. Velioğlu Mahallesi, Afetevler mevkisinde bulunan 6 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede gerçekleşen patlama sonrası bina tahliye edilerek mühürlendi.

Yaralılar ve Tahliye Süreci

Olay sonrası hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan iki kişi taburcu edilirken, vücutlarında yanıklar oluşan iki kişi ise tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edildi. Diğer yaralıların tedavi süreçleri hastanelerde devam ediyor.

Patlama sonrası ekiplerin yaptığı incelemelerde, olayın merkezindeki dairenin yanı sıra bitişiğindeki dairenin duvarında ciddi hasar meydana geldiği belirtildi. Bina duvarlarında da yanık izleri tespit edildi.

Yaralıların İfadeleri Korkutucu

Patlamanın ardından hastaneye kaldırılan Nebahat Topçu, olay anını şu sözlerle anlattı: "Sanki bomba atılmış gibiydi. Apartman bir anda silkelendi, camlar kırıldı. Yaralıları görünce tansiyonum yükseldi. Bir saat önce komşum gaz kokusu hissettiğinde kapıyı vurdu."

Topçu, bina mühürlendiği için gerekli eşyalarına ve kimliklerine erişemediklerini, yakınlarının yanında kalmak zorunda olduklarını ifade etti. Apartman içerisinde 10 dairenin tamamı tahliye edildi ve sakinler güvenli bir yere yönlendirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

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