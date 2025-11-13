Zonguldak'ta Esas 67 Burda AVM'de Restoran Yangını: Tahliye ve Kontrol

Yayın Tarihi: 13.11.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 18:56
Zonguldak'ta Esas 67 Burda AVM'de Restoran Yangını Paniğe Yol Açtı

Zonguldak’ta Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi (AVM)nin yemek katındaki bir restoranda çıkan yangın, müşteriler ve çalışanlar arasında paniğe neden oldu. Yangının restoranın mutfak bölümünde başladığı bildirildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, AVM’nin en yoğun bölümlerinden olan yemek katında bulunan restoranda, henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfakta yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu derhal AVM güvenliğine bildirdi. Bu sırada çevredeki kuryeler ile AVM'nin güvenlik ekipleri, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Müdahale ve Sonrası

Çevredeki kişilerin ve görevlilerin yangına hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında yemek katındaki müşteriler duman ve hareketliliği fark ederek panikle bölgeyi boşalttı ve tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme yaşanmadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yemek katında duman tahliyesi yapıldı.

