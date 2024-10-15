Zonguldak'ta Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Otomobil Kazası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki R.G. yönetimindeki 14 GD 651 plakalı araç, Kayıkçılar yol ayrımında 25 yaşındaki Musa Ş.'nin kontrolündeki 14 EV 416 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Alev Alan Araçlara Müdahale

Yaşanan çarpışmanın ardından her iki araçta da yangın çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının ardından, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yapılan kontroller sonucunda, Musa Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı durumdaki R.G. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafikte Aksamalar

Kaza, Bakacakkadı-Çaycuma yönündeki yolu trafiğe kapattı. Bu nedenle, bölgedeki trafik akışı alternatif yollar üzerinden kontrollü şekilde sağlandı.