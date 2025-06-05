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Zonguldak'ta Freni Arızalanan Minibüs Duvara Çarptı: 14 Yaralı

Zonguldak'ta freni arızalanan yolcu minibüsü duvara çarptı, 14 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hayati tehlike arz etmiyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 15:06
Zonguldak'ta Freni Arızalanan Minibüs Duvara Çarptı: 14 Yaralı

Zonguldak'ta Yolcu Minibüsü Kazası!

Zonguldak'ta, freni arızalanan bir yolcu minibüsü, kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Olayda, 14 kişi yaralanırken, hayatını kaybeden ya da ağır yaralı bulunan olmadı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde gerçekleşti. 61 yaşındaki U.E. tarafından kullanılan 67 M 0059 plakalı minibüs, fren arızası nedeniyle duramayıp bir duvara çarptı.

Kaza sonrasında, olay yerine anında sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, 14 yaralı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontroller sonucunda, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgedeki kazalar hakkında incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Zonguldak'ta freni arızalanan yolcu minibüsünün duvara çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. ...

Zonguldak'ta freni arızalanan yolcu minibüsünün duvara çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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