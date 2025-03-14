Zonguldak'ta İftar Programında Manevi Anlar

Zonguldak M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen iftar programı, ilahiler ve semazen gösterisi ile anlam kazandı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 21:31
Zonguldak'ta İftar Programında Manevi Anlar

Zonguldak M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda Manevi İftar Programı

Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, il protokolü, kurum personeli ve hükümlülerin katılımıyla bir iftar programına ev sahipliği yaptı. Program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahiler ve Semazen Gösterisi

Hükümlülerden oluşan koro, program boyunca ilahiler seslendirerek katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Ney eşliğinde yapılan sema gösterisi de misafirlerden büyük beğeni topladı.

Ödül ve Takdim Töreni

Programda, Kuran-ı Kerim öğrenen hükümlülere protokol üyeleri tarafından belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı iftar programı, katılımcıların manevi birlikteliğini pekiştirdi.

İftar Duası ve Protokol Katılımcıları

Programın sonunda, İl Müftü Yardımcısı Zeynep Abidin Çınar iftar duasını gerçekleştirdi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Tekfidan gibi önemli isimlerin de katıldığı etkinlikte, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Baro Başkanı Türker Kapkaç, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Orhan Kaş, hakimler, savcılar, kamu kurumları müdürleri ve ceza infaz kurumu personeli de yer aldı.

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