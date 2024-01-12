Zonguldak'ta kaçak 7 maden ocağı patlatılarak kullanım dışı bırakıldı
Kilimli ilçesinde kaçak olarak işletilen 7 maden ocağı, yetkililer tarafından tespit edildi. Maden ocakları, güvenlik gerekçesiyle patlayıcılarla imha edildi ve çalıştırılamaz duruma getirildi.
Kilimli ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösteren 7 maden ocağı, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonla ortaya çıkarıldı. Jandarma, ocaklara düzenlediği baskında 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray, 8 ton 200 kilogram kömürü ele geçirdi.
Kaçak ocaklardan çıkarılan malzemelerin ardından, TTK ekiplerine haber verildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekibi, kaçak ocakları imha etmek için patlayıcılar kullandı. Kaçak ocakların kimler tarafından işletildiğini belirlemek için soruşturma başlatıldı.