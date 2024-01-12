Zonguldak'ta kaçak 7 maden ocağı patlatılarak kullanım dışı bırakıldı

Kilimli ilçesinde kaçak olarak işletilen 7 maden ocağı, yetkililer tarafından tespit edildi. Maden ocakları, güvenlik gerekçesiyle patlayıcılarla imha edildi ve çalıştırılamaz duruma getirildi.

Zonguldak'ta kaçak 7 maden ocağı patlatılarak kullanım dışı bırakıldı
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Kilimli ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösteren 7 maden ocağı, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonla ortaya çıkarıldı. Jandarma, ocaklara düzenlediği baskında 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray, 8 ton 200 kilogram kömürü ele geçirdi.

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Kaçak ocaklardan çıkarılan malzemelerin ardından, TTK ekiplerine haber verildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekibi, kaçak ocakları imha etmek için patlayıcılar kullandı. Kaçak ocakların kimler tarafından işletildiğini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

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