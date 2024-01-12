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Zonguldak'ta kaçak 7 maden ocağı patlatılarak kullanım dışı bırakıldı

Zonguldak'ta kaçak 7 maden ocağı patlatılarak kullanım dışı bırakıldı Kilimli ilçesinde kaçak olarak işletilen 7 maden ocağı, yetkililer tarafından tespit edildi. Maden ocakları, güvenlik gerekçesiyle patlayıcılarla imha edildi ve çalıştırılamaz duruma getirildi.