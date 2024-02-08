Zonguldak'ta özel bir maden ocağı çöktü: 2 kişi mahsur kaldı

Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri sağ olarak çıkarıldı, diğerinin ise öldüğü 5 saatlik çalışmadan sonra anlaşıldı.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağı çöktü: 2 kişi mahsur kaldı
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Gelik beldesindeki Ayiçi mevkiinde özel bir maden ocağında sebebi bilinmeyen bir göçük oldu. Göçük altında kalan işçiler Murat Çetinkaya (45) ve Erdem Y, seslerini duyurarak yardım istedi. Mesai arkadaşları da onları kurtarmak için çalışma yaptı.

Bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve TTK kurtarma ekipleri gönderildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da olay yerine giderek durum hakkında bilgi edindi.

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GÖÇÜK ALTINDA KALAN MADENCİLERDEN BİRİ KURTARILDI DİĞERİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Göçük altından sağ salim kurtarılan işçilerden Erdem Y, ilk yardım sonrası Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vali Hacıbektaşoğlu, basına, saat 21.00 civarında özel maden işletmesinde 35 kişilik vardiyada, 2 işçinin bulunduğu ayakta göçük olduğunu bildirdi. Hacıbektaşoğlu, ihbar üzerine ekiplerin hemen olay yerine geldiğini söyleyerek, "Az önce iki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak çıkarıldı, kendinde ve şuuru açık. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığı biliyoruz. Bütün ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Geçmiş olsun." dedi.

Maden işçisi Murat Çetinkaya, 5 saatlik çalışmanın ardından ölü olarak bulundu. Çetinkaya'nın ailesi maden ocağına gelince fenalık geçirdi. Çetinkaya'nın naaşı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vali Hacıbektaşoğlu, Çetinkaya'nın ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, üzüntülerini paylaştı.

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