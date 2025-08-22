DOLAR
Zonguldak'ta Sahte Altın Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı; çok sayıda sahte altın ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:47
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yapılan operasyonda, iki kuyumcudan gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri iki şüpheliyi tutukladı.

İhbar ve Takip

Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kuyumcudan gelen bildirimlerin ardından çalışma başlattı. Sahte altınları bozdurmak için kuyumculara giden M.B. (22), şüpheli davranışları fark edilince kaçtı.

Çevredeki güvenlik kameraları incelenerek kadının eşkali ve kaçış güzergahı belirlendi. Kısa süreli kovalamacanın ardından M.B., bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Ortak Plan ve Yakalanma

Şüphelinin ifadesinde dolandırıcılık planını erkek arkadaşı A.S. (28) ile birlikte yaptıklarını söylemesi üzerine ekipler A.S.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Seyir halinde olan araç, polis tarafından durduruldu ve A.S. gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Deliller

Araçta ve yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 112 bin 449 lira, 63 sahte 1 gram altın, 7 sahte çeyrek altın, kredi kartları, araç ruhsatları, pasaportlar, sahte kaşeler, 3 cep telefonu, flaş bellek, altın kalıpları ve boş altın keseleri bulundu.

Ayrıca bölgedeki kuyumculara bozdurulduğu tespit edilen 9 sahte altın da delil olarak dosyaya eklendi.

Adli Süreç ve İdari İşlem

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan, ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen A.S.'ye 40 bin lira idari para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.

