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Zonguldak'ta Tırın Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Zonguldak'ta meydana gelen kazada tırın çarptığı 65 yaşındaki İbrahim P. hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:36
Zonguldak'ta Tırın Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Zonguldak'ta Tır Çarpması Sonucu Ağır Yaralanma

Zonguldak'ta, 65 yaşındaki İbrahim P.'ye tır çarptı. Olay, Bülent Ecevit Caddesi'nde, Ç.K. tarafından kullanılan 67 AEG 201 plakalı tır ile gerçekleşti.

İbrahim P.'nin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen kaza, tırın çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle yaralı vatandaş tırın altında kaldı ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Tır sürücüsü Ç.K., ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Olayın ardından, güzergahta güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ulaşımı kontrollü bir şekilde sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zonguldak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Güzergahta güvenlik...

Zonguldak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Güzergahta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.

Zonguldak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Güzergahta güvenlik...

Zonguldak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Güzergahta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.

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