Zonguldak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından 2-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen narkotik operasyonunda üç şüpheli yakalandı ve adli süreç sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon Detayları

İl Merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, O.T, H.Y. ve C.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen maddeler şunlar oldu: 127 gram Kokain, 20 gram metamfetamin ve 50 gram sentetik kannabinoid (bonzai).

Adli Süreç

Şüpheliler 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edildi. O.T, H.Y. ve C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

