Zonguldak'ta Yangında Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı

Zonguldak'ta Yangında Korku Dolu Anlar
Zonguldak’ın Ontemmuz Mahallesi Hüseyin Ekşi Sokak’ta meydana gelen yangın, gecekondu hayatını tehdit etti. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, tek katlı bir gecekonduda başladı ve kısa sürede büyüyerek önünde bulunan üç katlı binaya sıçradı.
Olay Anı ve Kahramanca Kurtarma
Yangın alarmı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan Ahmet Çakmak (70), otopark görevlisi Hakan Bahadır tarafından cesurca kurtarıldı.
Sağlık Durumu İyi
Görevli tarafından evden çıkarılan Çakmak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Olay, Zonguldak’ta yaşanan bir başka felaketin önüne geçerken, Hakan Bahadır’ın cesareti takdir topladı. Zonguldak’ta bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı. Zonguldak’ta bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı.
Olay, Zonguldak’ta yaşanan bir başka felaketin önüne geçerken, Hakan Bahadır’ın cesareti takdir topladı.
Zonguldak’ta bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı.
Zonguldak’ta bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı.