Zonguldak'ta Yangında Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı

Zonguldak'ta Yangında Korku Dolu Anlar

Zonguldak’ın Ontemmuz Mahallesi Hüseyin Ekşi Sokak’ta meydana gelen yangın, gecekondu hayatını tehdit etti. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, tek katlı bir gecekonduda başladı ve kısa sürede büyüyerek önünde bulunan üç katlı binaya sıçradı.

Olay Anı ve Kahramanca Kurtarma

Yangın alarmı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan Ahmet Çakmak (70), otopark görevlisi Hakan Bahadır tarafından cesurca kurtarıldı.

Sağlık Durumu İyi