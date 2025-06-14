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Zonguldak'ta Yaralı Sansar Tedavi Altına Alındı

Zonguldak, Alaplı'da yaralı sansar, itfaiye ve veteriner ekiplerince tedavi edilerek doğaya salınmak üzere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 20:36
Zonguldak'ta Yaralı Sansar Tedavi Altına Alındı

Zonguldak'ta Yaralı Sansar Kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde bulunan sansar, tedavi altına alındı. Mollabey köyü güzergahında, yol kenarındaki çukura saklandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, durumu Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne iletti.

İtfaiye görevlilerinin olay yerine ulaşmasının ardından sansarın ilk tedavisi yapıldı. Yaralı hayvan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yetkili Açıklamaları

Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlisi Yusuf Baş, yapılan ihbar sonrasında hızla harekete geçtiklerini belirtti. Baş, sansarın durumunu değerlendirirken, "Ağır bir durumu yok. Kanaması var. Veteriner hekimimiz ilk müdahalesini yaptı. Durumu şu anda iyi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne hayvanı teslim ettik. Onlar da iyileştikten sonra doğaya salacaklar." dedi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde bulunan sansar tedaviye alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde bulunan sansar tedaviye alındı.

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