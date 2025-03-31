Zorlu'dan Hucend Beyannamesi'ne Destek: Tarihi Zirve ve Türk Devletleri İş Birliği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi'nde imzalanan Hucend Beyannamesi'ne dair önemli açıklamalarda bulundu.

Zorlu, bu tarihi zirvenin bölgesel istikrarın sağlanması ve Türk Devletler Teşkilatı'nın iş birliği alanına yapacağı olumlu katkılar açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Tacikistan'ın Hucend kentinde düzenlenen zirvede, sınır hattı ile ilgili atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zorlu, Türk Dünyası Yüzyılı hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Zorlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki anlaşmanın ardından yaşanan bu tarihi zirve, Türk Devletleri arasındaki iş birliği için büyük bir fırsattır." ifadesine yer verildi.