DOLAR
37,94 -0,01%
EURO
40,99 -0,3%
ALTIN
3.810,64 -0,02%
BITCOIN
3.132.114,56 -0,06%

Zorlu'dan Hucend Beyannamesi'ne Destek: Tarihi Zirve ve Türk Devletleri İş Birliği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Hucend Beyannamesi'nin Türk Devletler Teşkilatı açısından önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 19:44
Zorlu'dan Hucend Beyannamesi'ne Destek: Tarihi Zirve ve Türk Devletleri İş Birliği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi'nde imzalanan Hucend Beyannamesi'ne dair önemli açıklamalarda bulundu.

Zorlu, bu tarihi zirvenin bölgesel istikrarın sağlanması ve Türk Devletler Teşkilatı'nın iş birliği alanına yapacağı olumlu katkılar açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Tacikistan'ın Hucend kentinde düzenlenen zirvede, sınır hattı ile ilgili atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zorlu, Türk Dünyası Yüzyılı hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Zorlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki anlaşmanın ardından yaşanan bu tarihi zirve, Türk Devletleri arasındaki iş birliği için büyük bir fırsattır." ifadesine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
1 Nisan 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Spor
3
İzmir ve Aydın'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 8,7 Milyar Dolarlık Bağış İçin Soruşturma Açtı
5
İsrail Saldırısı: Gazze'de 38 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrail Hükümetinden Gazze İçin 40 Günlük Ateşkes Teklifi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!