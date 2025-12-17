DOLAR
Zübeyde Hanım'da Kadın Sağlığı Söyleşisi — Kepez Belediyesi

Kepez Belediyesi, Zübeyde Hanım Tesisi'nde düzenlenen söyleşide kadın sağlığı, menopoz yönetimi ve düzenli kontrollerin önemini anlattı; katılımcıların soruları yanıtlandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:54
Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Sosyal Tesisi’nde Kadın Sağlığı Konuşuldu

Kepez Belediyesi, Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamında Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Sosyal Tesisi’nde düzenlenen söyleşiyle kadın sağlığına dikkat çekti. Etkinlik, bölgedeki kadınların sağlık bilincini artırmayı ve doğru sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefledi.

Söyleşide ele alınan başlıklar

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Perisa Sadıkoğlu, kadınların yaş alma sürecinde karşılaşabileceği sağlık değişimlerini, menopoz yönetimini, düzenli sağlık kontrollerinin önemini ve yaygın kadın hastalıklarının erken belirtilerini katılımcılara sade ve anlaşılır bir dille anlattı. Söyleşi sırasında pratik bilgiler paylaşılarak kadınların kendi sağlıklarını daha yakından takip edebilmeleri amaçlandı.

Katılımcı etkileşimi ve Kepez'in vizyonu

Etkinlik boyunca katılımcıların soruları yanıtlandı ve farkındalık yaratmaya yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Kepez Belediyesi, yaşlı dostu bir şehir anlayışının yalnızca mekânsal düzenlemelerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, kadınların sağlık konusunda bilinçlenmesini ve hizmetlere erişimini güçlendirmeyi sürdüreceğini belirtti. Belediyenin bu tür bilgilendirici çalışmaları, kadınların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

