Zvizdic Konya Heyetini Kabul Etti: Türkiye-Bosna İşbirliği Vurgusu

Denis Zvizdic, Konya heyetini kabul ederek Türkiye-Bosna Hersek arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini güçlendirme hedeflerini görüştü.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:55
Zvizdic Konya Heyetini Kabul Etti

Türkiye-Bosna ortaklığı ve ticari ilişkiler masada

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, Konya'dan gelen heyeti kabul etti. Kabulde, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme yönünde görüşler paylaşıldı.

Zvizdic, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti.

Görüşmeler sırasında Bosna Hersek'teki siyasi ve ekonomik durum ele alındı ve karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Zvizdic, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Tesanj Uluslararası Ticaret Fuarı'na katılmak için Bosna Hersek'e gelen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve beraberindeki heyet de Zvizdic tarafından ayrıca kabul edildi.

Konya Ticaret Odasının organizasyonuyla Konya ve Saraybosna arasındaki ticari ve dostane ilişkileri güçlendirmek amacıyla, Bosna Hersekli yerel yetkililer ile iş insanlarının katılacağı bir organizasyon düzenlenecek.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic (sol 2), Konya Valisi İbrahim Akın (sağ 3) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı (sağ 4) kabul etti.

