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10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, araç demir kapıya çarptı

Gölpazarı-Yenipazar yolunda 27 ANZ 628 plakalı otomobilin demir kapıya çarpması sonucu sürücü Solmaz T. dahil 4 kişi yaralandı; 10 yaşındaki Batın T. ağır.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, araç demir kapıya çarptı

kaza detayları:

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Yenipazar karayolunda meydana gelen kazada, Yenipazar’dan Gölpazarı istikametine seyir halindeki 27 ANZ 628 plakalı otomobilin sürücüsü Solmaz T. (34) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir binanın demir kapı girişine çarptı.

yaralananların durumu:

Kazada sürücü Solmaz T. ile araçtaki yolcular Mehmet Salih T. ve Şura T. hafif şekilde yaralandı. Olayda en ağır yaralanan ise Batın T. (10) oldu. Batın T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Eskişehir'e sevk edildiği bildirildi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kaza sonrası bölgeye gelen ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturma ve inceleme başlattıklarını açıkladı. Olayın meydana geldiği güzergâh ve sürüş koşulları ile ilgili tespitlerin, inceleme sonuçlarıyla birlikte netleşeceği belirtildi.

BİLECİK&#039;TE FECİ KAZA; 1&#039;İ AĞIR 4 YARALI

BİLECİK'TE FECİ KAZA; 1'İ AĞIR 4 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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