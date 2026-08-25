10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, araç demir kapıya çarptı

kaza detayları:

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Yenipazar karayolunda meydana gelen kazada, Yenipazar’dan Gölpazarı istikametine seyir halindeki 27 ANZ 628 plakalı otomobilin sürücüsü Solmaz T. (34) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir binanın demir kapı girişine çarptı.

yaralananların durumu:

Kazada sürücü Solmaz T. ile araçtaki yolcular Mehmet Salih T. ve Şura T. hafif şekilde yaralandı. Olayda en ağır yaralanan ise Batın T. (10) oldu. Batın T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Eskişehir'e sevk edildiği bildirildi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kaza sonrası bölgeye gelen ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturma ve inceleme başlattıklarını açıkladı. Olayın meydana geldiği güzergâh ve sürüş koşulları ile ilgili tespitlerin, inceleme sonuçlarıyla birlikte netleşeceği belirtildi.

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