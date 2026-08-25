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Üsküdar'daki evde kameralara yansıyan gözaltı anı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında 13 Ağustos'taki operasyonun yeni görüntülerinde Alihan Kuriş, Üsküdar'da müştemilatta gözaltına alınıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Üsküdar'daki evde kameralara yansıyan gözaltı anı

Üsküdar'daki evde kameralara yansıyan gözaltı anı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamındaki 13 Ağustos operasyonuna ait yeni görüntüler basına yansıdı. Görüntülerde Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki evinin bahçesindeki müştemilatta polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

görüntülerde ne var:

Kayıtlarda operasyonun evin dışındaki müştemilat bölümünde gerçekleştiği, polislerin eve geliş ve müdahale anlarının net bir şekilde yer aldığı izleniyor. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı; görüntüler Kuriş'in yakalanma anını ayrıntılı şekilde gösteriyor.

soruşturmanın kapsamı:

Olay, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması çerçevesinde yürütülüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 13 Ağustos tarihli operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı duyurulmuş; soruşturmayı yürüten birimler çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntüler kamuoyuna yansıdı; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında resmi açıklamalar bekleniyor.

Alihan Kuriş&#039;in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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