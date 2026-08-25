Üsküdar'daki evde kameralara yansıyan gözaltı anı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamındaki 13 Ağustos operasyonuna ait yeni görüntüler basına yansıdı. Görüntülerde Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki evinin bahçesindeki müştemilatta polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

görüntülerde ne var:

Kayıtlarda operasyonun evin dışındaki müştemilat bölümünde gerçekleştiği, polislerin eve geliş ve müdahale anlarının net bir şekilde yer aldığı izleniyor. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı; görüntüler Kuriş'in yakalanma anını ayrıntılı şekilde gösteriyor.

soruşturmanın kapsamı:

Olay, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması çerçevesinde yürütülüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 13 Ağustos tarihli operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı duyurulmuş; soruşturmayı yürüten birimler çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntüler kamuoyuna yansıdı; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında resmi açıklamalar bekleniyor.

Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı