Çivril'de altyapı atağı: Çıtak ve Kıralan atıksu arıtma tesisi kararı

Çivril programı ve sahadaki destekler:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çivril'de düzenlenen mazot kart dağıtım töreninde üreticilere destek sağladı ve bölgedeki altyapı yatırımlarının takvimini paylaştı. Çivril Belediye Başkanı Semih Dere nin de katıldığı programda, Karayahşiler Mahallesi ve Merkez Kapalı Pazaryeri ziyaretleri ön plana çıktı.

Proje kapsamında kent genelinde 10 bin 66 üreticiye toplam 704 bin 880 litre mazot desteği sağlanırken, Çivril özelinde 1.311 üreticiye toplam 94 bin 40 litre mazot kartı törenle takdim edildi. Başkan Çavuşoğlu, pazar yerindeki dağıtımın ardından Yukarı Mahalle'de parke döşeme ve Gökhan Avcı Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi; Beydilli ve Düzbel mahalle sakinleriyle buluştu.

Çıtak ve Kıralan arıtma tesisi müjdesi:

Çavuşoğlu, Çivril ile Baklan'ın ortak çevre sorununa neşter vuracak projenin hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. Buna göre Çıtak ve Kıralan mahallelerinin kronikleşen atık su problemini çözecek olan arıtma çalışması için yaklaşık 300 milyon lira tutarındaki yatırımın hazırlıkları bitirildi ve projenin eylül ayında ihale edileceği bildirildi.

Başkan, ilk etapla yaklaşık 8 bine yakın vatandaşın kanalizasyon kaynaklı mağduriyetlerinin tamamen sona ereceğini belirtti. Projenin hayata geçmesiyle atık suların çevreye zarar vermesinin önleneceği, vahşi deşarjların engelleneceği ve bölgeye modern bir ekolojik altyapı kazandırılacağı vurgulandı.

Çevre odaklı ikinci etap planı:

Çavuşoğlu, yatırımların yalnızca merkezle sınırlı kalmayacağını, coğrafi olarak birbirine bağlı çevre mahallelerin de modern altyapı ağlarına kavuşacağını söyledi. İkinci etapla birlikte çevre ve doğa dostu ilave düzenlemelerin yapılacağı, böylece bölgedeki atık su yönetiminin daha kapsamlı bir sisteme taşınacağı ifade edildi.

Yol, su hattı ve sosyal donatılar:

İlçe genelinde asbestli boruların yenilenmesi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi için planlamalar tamamlandı. Çivril'de Akçaköy, Gümüşsu, Haydan, Işıklı ve Karabediler başta olmak üzere birçok mahallede içme suyu hattı, kanalizasyon ve yağmur suyu projeleri devreye alındı.

Ayrıca Gümüşsu-Eski Dinar, Özdemirci-Tatarcık, Sarılar-Sarıbeyli, İmrallı-Gömce ve Karayahşiler-Bekirli güzergahlarında bağlantı yolları ve mezarlık yolları tamamlanarak hizmete açıldı. 2027 içinde Aşağıçapak-Belence yolu, Süngüllü karayolu bağlantısı ile Işıklı-Akdağ mevki mezarlık yolu, Aktaş mezarlık yolu ve Karahacılı-Tokca bağlantı yolu çalışmalarının da program dahilinde hayata geçirileceği bildirildi.

sosyal tesisler ve katı atık yatırımı:

Vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında son iki yılda Çivril'de 250 bin metrekare taş döşendi. 2026 sonuna kadar Belence, İmrallı, Şenköy, Yukarı Çapak, Menteş, Ömerli, Sarılar, Tokca, Yuvaköy ve Yamanlar mahallelerine gelin odası, mutfak ve taziye evi gibi sosyal donatılar kazandırılacak.

Uzun süreli çevre sorunlarından biri olan vahşi depolamaya son verilerek, katı atık yönetimi için 360 milyon liralık yatırım bedeliyle Katı Atık Bertaraf Tesisi hayata geçiriliyor. Başkan Çavuşoğlu, tüm bu projelerin vatandaşların alın teriyle ve kamu kaynaklarıyla inşa edildiğini vurgulayarak kentin daha konforlu yarınlara taşınacağının altını çizdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇİVRİL'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAZOT KART DAĞITIM TÖRENİNDE ÜRETİCİYE DESTEK SAĞLANIRKEN, BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, ÇITAK VE KIRALAN ATIKSU ARITMA TESİSİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLGEYE KAZANDIRILAN VE KAZANDIRILACAK OLAN ALTYAPIDAN ULAŞIMA, SOSYAL TESİSLERDEN ÇEVRE DÜZENLEMELERİNE KADAR ÇOK SAYIDA YATIRIMIN MÜJDESİNİ VERDİ.