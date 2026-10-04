Ab heyeti aydın ve muğla'da kalıntı izleme uygulamalarını yerinde değerlendirdi

İnceleme programının kapsamı:

AB Misyon Heyeti, Aydın ve Muğla'da yürütülen Ulusal Kalıntı İzleme Programı uygulamalarını yerinde görmek üzere bir dizi saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde başladı; burada İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile bir araya gelinerek programın hedefleri ve uygulama adımları değerlendirildi.

Çalışma oturumu ve belge incelemesi:

İnceleme kapsamında heyet, numune alma, analiz süreçleri ve izleme programının dokümantasyonunu içeren bilgi ve belgeleri inceledi. Yetkili personel tarafından sunulan ayrıntılı bilgiler doğrultusunda, AB heyetinin yönelttiği sorulara ilişkin yanıtlar paylaşıldı ve uygulamaya ilişkin kayıt sistemleri gözden geçirildi.

Numune alma, analiz ve izlenebilirlik süreçleri:

Yerinde değerlendirilen uygulamalarda numune alma yöntemleri, laboratuvar analiz akışları ve sonuçların kayıt altına alınması gibi kritik süreçler detaylandırıldı. Ayrıca ürünlerin kayıt ve izlenebilirliği ile kontrol ve denetim mekanizmalarının işleyişi ele alındı; bu uygulamaların gıda güvenilirliği ve ihracat standartlarının korunmasında önem taşıdığı vurgulandı.

Programın ikinci bölümünde, İl Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Eray Yeşilçayır başkanlığında gerçekleştirilen çalışma oturumunda, AB Misyon Heyeti'nin talep ettiği ek belgeler sunuldu ve uygulamaya ilişkin teknik detaylar görüşüldü. Heyet, Aydın ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülen uygulamaların belgelerini de değerlendirerek genel uyum ve uygulama tutarlılığı hakkında bilgi aldı.

Değerlendirmeler, Ulusal Kalıntı İzleme Programı'nın saha uygulamaları ile dokümantasyonunun uluslararası pazar erişimi ve tüketici güveni açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu. Heyet sonuç raporunda, kayıt ve kontrol süreçlerinin şeffaflığı ile analiz prosedürlerinin standardizasyonunun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) MİSYON HEYETİ, HAYVANSAL ÜRÜNLERİN GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE ULUSLARARASI PAZARLARA ERİŞİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN ULUSAL KALINTI İZLEME PROGRAMI KAPSAMINDA AYDIN VE MUĞLA’DA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.