Kayseri'de uğurlama töreni

Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kazada şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, memleketi Kayseri’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

kazanın ardından kaldırılan naaş ve helallik işlemleri:

Kaza sonucunda yaşamını yitiren Erarslan’ın naaşı, al bayrağa sarılı tabut içinde baba evinden helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Kalem Kırdı Camii önüne getirildi. Olay, Eskişehir’den havalandıktan sonra kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde meydana gelmişti.

Camide kılınan cenaze namazı ikindi vakti kılındı; törene katılanlar dualarla şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

askeri tören ve toprağa verme:

Cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle askerî birliklerin eşliğinde yürütülen tören, saygı duruşu ve selamlama merasimiyle devam etti. Şehidin naaşı daha sonra sosyal paylaşım ve basın fotoğraflarında da yer alan kortej eşliğinde götürülerek Kartal Şehitliğine defnedildi.

Törene katılan binlerce Kayserili, şehit yakınları ve meslektaşları, askeri erkan ve vatandaşların saf tuttuğu törende duygulu anlar yaşandı. Katılımcılar, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve dualarla uğurladı.

Tören boyunca yetkililer, olay yerinde yürütülen soruşturma ve kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti. Şehidin cenaze töreni, hem askeri protokolün hem de yerel halkın katılımıyla gerçekleştirilerek sonlandırıldı.

ESKİŞEHİR'DE HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ MUHAMMED NURULLAH ERARSLAN, MEMLEKETİ KAYSERİ'DE BİNLERCE KİŞİNİN KATILDIĞI TÖRENLE UĞURLANDI.