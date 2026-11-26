Başiskele'de yeni nesil bilim ve keşif merkezi tamamlandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde çocukları bilim, teknoloji ve keşifle buluşturmak amacıyla yapımı tamamlanan 15 Temmuz Bilim Parkı açılışa hazır hale getirildi. Tesis, Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirildi ve son hazırlıklar tamamlandı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü açılış öncesinde tesisi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Planetaryum ve deney alanları:

Parkın öne çıkan bölümlerinden biri çocuklara uzay yolculuğu deneyimi sunacak planetaryum. Bu alan, öğrencilere gökyüzünü ve evreni farklı bir ortamda keşfetme imkânı tanıyor. Ayrıca yaklaşık 480 metrekarelik bilim ve teknoloji deneyim alanında çocuklar çeşitli deney ve uygulamalarla bilimi yaşayarak öğrenebilecek. Matematik ve teknoloji atölyelerinde gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri, analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Fuat Sezgin İslam Tarihi Bilim İnsanları Müzesi:

Bilim parkında yer alan bir diğer önemli bölümse yaklaşık 125 metrekarelik alanda oluşturulan Fuat Sezgin İslam Tarihi Bilim İnsanları Müzesi. Müzede İslam medeniyetinin bilim dünyasına katkıları, yetiştirdiği bilim insanları ve bu isimlerin çalışmaları tanıtılıyor. Merkez, çocukların bir yandan çağdaş bilim ve teknolojiyi deneyimlemelerini, diğer yandan geçmişin bilimsel mirasını tanımalarını amaçlıyor.

Eğitim programları ve destekçiler:

Açılış öncesinde ilkokul öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitimler başladı; matematik ve teknoloji atölyelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla öğrenciler deney ve keşif faaliyetleriyle bilimsel konuları yakından tanıyor, müze ziyaretleriyle bilim tarihindeki isimler hakkında bilgi ediniyor. Merkez, TÜBİTAK ve T3 Vakfının katkılarıyla şekillendirildi ve deneyim alanları, uygulamalı eğitim atölyeleri, planetaryum, müze, etkinlik meydanı ile açık alanlardan oluşuyor.

Başkan Yasin Özlü'nün açıklaması:

Yasin Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"15 Temmuz Bilim Parkı’mızda son hazırlıklarımızı sürdürürken öğrencilerimizi de burada ağırlamaya başladık. Evlatlarımız atölyelerimizde deneyerek öğreniyor, Fuat Sezgin İslam Tarihi Bilim İnsanları Müzemizde medeniyetimizin bilim dünyasına kazandırdığı isimleri ve çalışmalarını tanıyor. İstiyoruz ki çocuklarımız merak etsin, araştırsın, kendi yeteneklerini keşfetsin. Geçmişimizden aldıkları ilhamla yeni buluşlara imza atsın. Başiskele’mizden geleceğin bilim insanlarının yetişmesi için evlatlarımıza sunduğumuz imkanları artırmaya devam ediyoruz."

Parkın açılış tarihi ve programına ilişkin son duyurular belediye kanallarından paylaşılacak. Tesisteki atölye ve planetaryum uygulamaları, çocukların bilimsel merakını desteklemeye yönelik sürekli etkinliklerle desteklenecek.

KOCAELİ'NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE ÇOCUKLARI BİLİM, TEKNOLOJİ VE KEŞİFLE BULUŞTURMAK AMACIYLA YAPIMI TAMAMLANAN 15 TEMMUZ BİLİM PARKI AÇILIŞA HAZIR HALE GETİRİLDİ.