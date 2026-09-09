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ABD merkez komutanlığı: Umman Körfezi'nde İran'a ait beş ham petrol tankeri imha edildi

CENTCOM, iki balistik füze saldırısına yanıt olarak Umman Körfezi'nde İran'a ait beş ham petrol tankerinin vurulduğunu ve M/T Riesco'nun battığını bildirdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Elif Demir

ABD merkez komutanlığı: Umman Körfezi'nde İran'a ait beş ham petrol tankeri imha edildi

ABD merkez komutanlığı'nın açıklaması:

CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) son iki gün içinde bir Amerikan savaş gemisini iki ayrı balistik füze saldırısıyla hedef almaya çalıştığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ABD savaş gemisinin saldırı girişimlerinden başarıyla kurtulduğu, bölgedeki devriye görevine devam ettiği ve hiçbir ABD personelinin zarar görmediği belirtildi.

CENTCOM, bu saldırı girişimlerinin misillemesi olarak 8 Eylül tarihinde Umman Körfezi'nde İran'a ait beş ham petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, mürettebata gemiyi terk etmeleri talimatı verildiği ve güçlerin gemileri vurup kullanılamaz hale getirmeden önce mürettebatın güvenliğini sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

Hedef alınan tankerler ve yayılan görüntüler:

CENTCOM tarafından isimleri paylaşılan gemiler arasında M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco ve Hark Adası yakınlarındaki M/T Derya yer alıyor. Yayınlanan görüntülerde bazı gemilerden yoğun duman ve alevler yükseldiği, ABD güçlerinin ateş etkinliğiyle hedefleri vurduğu görüldü.

Komutanlık, hedef alınan tankerlerin DMO ve bölgedeki vekillerini finanse eden milyarlarca dolarlık bir ağın parçası olduğunu öne sürdü ve İran'ın bu gemileri koruyacak yeterli imkana sahip olmadığını belirtti.

M/T Riesco'nun batışı ve operasyonun sonucu:

CENTCOM'un açıklamasından saatler sonra, yayımlanan yeni bilgilerde vurulan tankerlerden M/T Riesco'nun Umman Körfezi'nde battığı bildirildi. Paylaşılan görüntülerde dev tankerin saldırı sonrası alevlere teslim olduğu ve kademeli olarak suya gömüldüğü görüldü.

Açıklama, operasyonun bölgedeki gerilimi artırdığına işaret ediyor; CENTCOM, operasyonun gerekçesini İran kaynaklı saldırı girişimlerine karşılık verme olarak sundu. Komutanlık, hem bölgedeki güvenliğin sağlanması hem de personelin korunması amacıyla yürütülen harekâtın ayrıntılarını ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

ABD ordusu İran’a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini duyurarak saldırılara ait...

ABD ordusu İran’a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini duyurarak saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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