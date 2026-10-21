Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi

olay ve bilinenler:

Zonguldak'ta 3 katlı bir binanın çöktüğü ve bölgeden gelen ilk ihbarlara göre enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi.

Olayın meydana geldiği adres, çökme zamanı ve enkaz altında kalanların sayısına ilişkin resmi açıklama henüz paylaşılmadı.

enkaz altındakilerin durumu ve beklentiler:

Enkaz altında kalan kişilerin durumu şu aşamada belirsizliğini koruyor; olayın nedenine ilişkin detaylar ve kurtarma çalışmalarına dair bilgiler resmi kaynaklardan gelecektir.

Gelişmelerin doğrulanması ve güvenlik nedeniyle yetkililerin açıklamaları bekleniyor; konu ile ilgili yeni bilgiler takip edilecektir.

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var