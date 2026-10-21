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Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi

Zonguldak'ta 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kişilerin olduğu bildirildi; olayla ilgili resmi açıklamalar ve gelişmeler bekleniyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi

olay ve bilinenler:

Zonguldak'ta 3 katlı bir binanın çöktüğü ve bölgeden gelen ilk ihbarlara göre enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi.

Olayın meydana geldiği adres, çökme zamanı ve enkaz altında kalanların sayısına ilişkin resmi açıklama henüz paylaşılmadı.

enkaz altındakilerin durumu ve beklentiler:

Enkaz altında kalan kişilerin durumu şu aşamada belirsizliğini koruyor; olayın nedenine ilişkin detaylar ve kurtarma çalışmalarına dair bilgiler resmi kaynaklardan gelecektir.

Gelişmelerin doğrulanması ve güvenlik nedeniyle yetkililerin açıklamaları bekleniyor; konu ile ilgili yeni bilgiler takip edilecektir.

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Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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