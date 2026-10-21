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Zonguldak'ta 3 katlı binanın çöküşü: enkaz altında kalanlar için çalışmalar sürüyor

Zonguldak'ta bir üç katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kişilerin olduğu yönünde ihbarlar var; arama kurtarma ekipleri bölgede çalışıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zonguldak'ta 3 katlı binanın çöküşü: enkaz altında kalanlar için çalışmalar sürüyor

Olayın genel görünümü:

Zonguldak'ta 3 katlı bir binanın çöktüğü yönünde ihbarlar ulaştı. Alınan ilk bilgilere göre, olay yerinden gelen bildirimlerde enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor.

Çökme haberinin ardından bölgeden gelen ilk görüntü ve bilgiler, olayın yerel halk tarafından büyük bir endişe ile takip edildiğini gösteriyor. Henüz olayın kesin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

arama kurtarma çalışmaları:

Olay yerine yönlendirildiği bildirilen ekiplerin sahada çalıştığı, arama kurtarma çabalarının öncelik olduğu aktarılıyor. Ekiplerin duruma ilişkin yaptığı yönlendirmeler ve sahadaki koordinasyon, olası kurtarma çalışmalarının merkezini oluşturuyor.

Çevrede toplanan vatandaşların güvenliği için yetkililerin uyarılarına uyulması, çalışmalara engel olunmaması önem taşıyor. Kurtarma ekiplerinin erişim sağladığı alanlarda öncelik, enkaz altındaki kişilere ulaşmak ve güvenli tahliyeyi sağlamak.

durumun takibi ve açıklamalar:

Olayla ilgili resmi kurumların yapacağı açıklamalar bekleniyor. Şu aşamada doğrulanmamış bilgiler yerine, yetkililerden gelecek resmi bilgilerle gelişmelerin takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Gelişmeler doğrultusunda olayın nedeni, zarar görenlerin sayısı ve kurtarma sonuçlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılacak. Bölgedeki vatandaşların güvenliği ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları öncelikli olmaya devam ediyor.

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Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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