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AB'nin 'Made in EU' düzenlemelerinde Türkiye için eşdeğerlik çağrısı

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, AB'nin 'Made in EU' ve Sanayi Hızlandırma Yasası'nda Türkiye'nin üretim ve Gümrük Birliği bağlarının eşdeğer değerlendirilmesini talep etti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

AB'nin 'Made in EU' düzenlemelerinde Türkiye için eşdeğerlik çağrısı

AB'nin 'Made in EU' düzenlemelerinde uyarı:

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Avrupa Birliği'nin gündemindeki Sanayi Hızlandırma Yasası ve 'Made in EU' yaklaşımının Türkiye açısından yakından izlenmesi gerektiğini belirtti. Ünverdi, Türkiye'nin Avrupa üretim ve tedarik zincirlerinin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak, yeni düzenlemelerin ülkemizi dışlayacak şekilde şekillenmemesi gerektiğini söyledi.

Gümrük Birliği'nin rolü ve olası etkiler:

Ünverdi, Türkiye ile AB arasında yaklaşık 30 yıldır yürürlükte olan Gümrük Birliği'nin sanayi ürünleri ticaretini ve yatırımları artırarak iki taraf arasında güçlü üretim ve tedarik zincirleri oluşturduğunu hatırlattı. Buna karşın AB'nin kendi üretimini güçlendirmeye yönelik politikalarının, menşe şartları ve ticari avantajlar getirmesi durumunda Türkiye'deki üreticilerin dezavantajlı konuma düşebileceğine dikkat çekti.

Başkan Ünverdi, bu çerçevede Türkiye'de üretilen ürünlerin 'Made in EU' kapsamındaki menşe ve destek şartlarında AB ürünleriyle eşdeğer muamele görmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Gaziantep ihracatının yapısı ve riskler:

Gaziantep'in ihracat yapısının AB pazarına olan bağımlılığını vurgulayan Ünverdi, kentin ihracatının yaklaşık yüzde 50'sinin Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını aktardı. Gaziantep'in üretim kapasitesi, ihracat performansı ve sektörel altyapısının Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğunu hatırlatan Ünverdi, 'Made in EU' kapsamında AB menşeli ürünlere tanınacak teşvikler, vergi avantajları veya kamu alımlarında öncelikler gibi uygulamaların Türkiye menşeli ürünleri dezavantajlı hale getirebileceğini kaydetti.

Hangi adımlar atılmalı:

Ünverdi, Türkiye'nin söz konusu düzenlemelerin dışında kalmaması için diplomatik, hukuki ve ticari adımların eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini belirtti. İlgili bakanlıklar, meslek kuruluşları, diplomatik temsilcilikler ve iş dünyası arasında güçlü bir koordinasyon kurulmasının önemine işaret etti.

GSO Başkanı'nın talebi, Türkiye'de üretilen ürünlerin Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamındaki şartlarda AB ürünleriyle eşdeğer muamele görmesi ve Türkiye'ye eşdeğer ortak statüsü tanınması yönünde hukuki ve diplomatik girişimlerde bulunulmasıdır.

Ünverdi, Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun hem Türkiye hem de Avrupa sanayisi için karşılıklı fayda sağladığını vurgulayarak, yeni düzenlemelerin bu bütünleşik yapıyı zedelemeyecek biçimde tasarlanmasının önemini tekrarledi.

GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ

GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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