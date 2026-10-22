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Kula’da 30 kilometrelik bağlantı yolu güvenli hale getirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kula’da 7 mahalleyi birbirine bağlayan 30 kilometrelik yolun soğuk asfalt çalışmalarını inceledi; sıcak asfalt sürecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kula’da 30 kilometrelik bağlantı yolu güvenli hale getirildi

Başkan Dutlulu çalışmaları yerinde gördü

Manisa’nın Kula ilçesinde, 7 mahalleyi birbirine bağlayan 30 kilometrelik yolun soğuk asfalt çalışmaları tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bölge ulaşımını kolaylaştıracak uygulamaları yerinde inceleyerek çalışmaları değerlendirdi.

Çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamada, özellikle Aktaş ve Evciler mahallelerinin bağlantı noktalarında öncelik verildi. Toplam 30 kilometrelik güzergâhta tamamlanan soğuk asfalt işlemlerinin ardından sıcak asfalt çalışmalarının da başlayacağı belirtildi. Yetkililer, eski ve problemli yapıdaki yolun yapılan müdahalelerle daha güvenli ve konforlu hâle getirildiğini vurguladı.

Yerel yetkililer ve değerlendirmeler:

İncelemeler sırasında Başkan Dutlulu’ya Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş ile mahalle muhtarları eşlik etti. Dutlulu, ekiplerin çalışmalarını takip ettiklerini, soğuk asfaltın tamamlandığını ve planlanan sıcak asfalt uygulamalarının bölge yollarını daha dayanıklı hale getireceğini söyledi.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, kırsal mahallelere yönelik bu tür çalışmalar ve saha temasları için Dutlulu’ya teşekkür ederek, 30 kilometrelik sathi kaplama çalışmasının bölge sakinleriyle buluşturulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Hem vatandaşı hem muhtarları dinlemenin önemine dikkat çekildi ve çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın güvenli ve konforlu olması amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE 7 MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 30 KİLOMETRELİK YOLDA SOĞUK ASFALT...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE 7 MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 30 KİLOMETRELİK YOLDA SOĞUK ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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