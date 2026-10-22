Almanya'da 'steak döner' tartışması: yaprak dönerin adı ve kültürel sahiplik

Almanya'da 'steak döner' tartışması:

Türkiye-Almanya ilişkilerinde dönüm noktası sayılan 30 Ekim 1961 İşgücü Anlaşması üzerinden 65 yıl geçti. Bu süreçte Almanya'ya işçi olarak giden Türk aileleri, kurdukları restoranlarla Türk mutfağını ülkede kalıcı hale getirdi. Bu lezzetlerin en semboliklerinden biri olan yaprak döner, Alman şehirlerinde kısa zamanda ikonik bir ürün olarak öne çıktı.

Berlin'de 46 yıldır yaşayan ve uzun yıllardır aile işletmelerinde etkin rol alan ünlü restoran sahibi Saim Aygün, son dönemde bazı işletmelerin döner için 'steak döner' ifadesini kullanmasına karşı çıktı. Aygün, bu değişikliğe tepki göstererek isim ve tarif konusundaki hassasiyetin altını çizdi.

dönerin Almanya serüveni:

Aygün, Almanya'ya ilk gelen kuşakların ve sonraki nesillerin bu işi geliştirip yaygınlaştırdığını belirtti. "Avrupalılar başlangıçta döneri kabul etmedi" diyen Aygün, yıllar içinde dönerin Alman piyasasında hızla benimsendiğini, küçük miktarlardan bugün kilometrelerce sokak tezgâhlarında tonlarca satışa ulaşıldığını anlattı. Aygün, bu değişimi gastronomik bir zafer olarak değerlendirirken, dönerin tazeliği ve hazırlanışına ilişkin kalite farkını da vurguladı.

Restorancılıkla ilgili gözlemlerinde, eskiden Avrupalı tüketicilerin Türk yemeklerini farklı tatlar nedeniyle eleştirdiğini ancak zamanla bu tatları benimsediğini, sarımsak örneğinde olduğu gibi alışkanlıkların değiştiğini söyledi. Aygün, Alman fast food ürünleriyle kıyaslayarak dönerin taze ve canlı bir ürün olduğunu savundu.

ekonomik baskı ve kimlik kaygısı:

Görüşlerinde ekonomik gerçekliklere de sıkça değinen Aygün, son yıllarda artan maliyetlerin işletmeleri zorladığını aktardı. "Aldığımız ürünler, etlerimiz her şeyimiz çok pahalı" diyen Aygün, fiyat artışlarını izah ederken müşterilerin 'çok pahalısınız' tepkisine maruz kaldıklarını belirtti. Bu durumun, gurbetçiliğin ekonomik cazibesini azalttığını ve tasarruf yapmanın zorlaştığını ifade etti.

Aygün ayrıca toplumsal kimlik tartışmasına da değindi. Almanya'da yaşayan Türklerin 'gurbetçi', Türkiye'de ise 'Almancı' olarak adlandırılmasına tepki göstererek, "Nerede olduğumuzu hala daha keşfedemedik" dedi ve uzun yıllardır burada kök salmış kuşakların ikinci vatan algısına rağmen aidiyet sorunları yaşadığını sözlerine ekledi.

isim tartışmasının özü:

Asıl tartışma noktası olan isimlendirme konusunda Aygün'ün sözleri dikkat çekiciydi. Son zamanlarda 'steak döner' adını kullanan işletmelere yönelik olarak Aygün, şunları söyledi: 'Neden yaprak döner demiyorsun? Neden döner kebap demiyorsun? Yaptığın döner yaprak döner. Başka bir şey mi yapıyorsun da ismini değiştiriyorsun.'

Aygün, bu tutumu sadece gastronomik bir tercih değil, aynı zamanda kültürel ve ticari bir sahiplenme meselesi olarak görüyor. "Neden sahip çıkmıyoruz markamıza?" diye sordu ve Avrupalılara döneri tanıtanların büyük emek verdiğini hatırlattı.

Konuşmasında, yıllar içinde dönerin hem üretim hem de satış boyutunda nasıl büyüdüğüne değinen Aygün, sektördeki dönüşümü ve ismin korunmasının önemini bir arada anlattı. Hem tarifin korunması hem de ismin doğru kullanımının, hem mutfak mirasının hem de işletmelerin ekonomik geleceğinin korunmasına hizmet edeceğini savundu.

Bu tartışma, Almanya'da yaşayan Türk girişimcilerin hem ekonomik sıkıntılarla başa çıkma çabalarını hem de kültürel kimliklerini nasıl korumaya çalıştıklarını gösteren güncel bir örnek olarak öne çıkıyor.

ÜNLÜ TÜRK RESTORANININ SAHİBİ SAİM AYGÜN, SON DÖNEMDE ‘STEAK DÖNER’ İSMİNİ KULLANANLARA KARŞI, "NEDEN YAPRAK DÖNER DEMİYORSUN? NEDEN MARKAMIZA SAHİP ÇIKMIYORUZ? AHMET YA DA MEHMET'İN ADINI DA HANS YA DA THOMAS’MI YAPALIM" İFADELERİNİ KULLANARAK TEPKİ GÖSTERDİ.