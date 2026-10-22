Bodrum üç kruvaziyerle 650 turist ağırladı

Bodrum limanına aynı gün üç kruvaziyer yanaştı

Bodrum Cruise Port aynı gün içinde Fransa, Palau ve Malta bandıralı üç kruvaziyer gemisini ağırladı. Sabah saat 07.00'de limana ulaşan gemilerle ilçede belirgin bir hareketlilik oluştu. Limana yanaşan Le Champlain, Astoria Grande ve Athena isimli gemilerle toplam 650 yolcu ilçeye geldi.

Gelen gemilerin profili:

Fransa bayraklı Le Champlain 131 metre uzunluğunda olup gemide 127 yolcu ve 121 mürettebat bulunuyor; gemi Rhodes Limanı'ndan hareket etmiş olup saat 16.30'da Kos Limanı'na gitmesi planlanıyor. Palau bayraklı Astoria Grande ise 193 metre uzunluğunda, 475 yolcu ve 372 mürettebat taşıyor; yolcuların ağırlıklı kısmını Rus turistler oluşturuyor ve geminin saat 17.00'de Marmaris Limanı'na hareket etmesi bekleniyor. Malta bandıralı Athena 59 metre uzunluğunda, gemide 48 yolcu ve 21 personel yer alıyor; Athena'nın planlanan kalkış saati 22.45 olarak bildirildi.

Gün içi hareketlilik ve ziyaret rotaları:

Üç gemiyle gelen toplam 650 yolcunun gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını gezmesi, kent merkezinde vakit geçirmesi bekleniyor. Gemilerin akşam saatlerinde farklı limanlara doğru hareket etmesiyle kruvaziyer ziyaretleri gün boyu sürecek.

BODRUM’A ÜÇ KRUVAZİYER GEMİSİYLE 650 TURİST GELDİ