Topuklu Yaylası'nda astroturizm yükselişi: sadık ziyaretçiler kırsalı canlandırıyor

Topuklu Yaylası'nda astroturizmin yükselişi

Denizli’nin Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası, 5-8 Ağustos 2021'de başlayan gökyüzü gözlem etkinlikleriyle 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde altıncı kez katılımcıları ağırladı. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan tarafından değerlendirilen 2022-2026 dönemine ait anket sonuçları, etkinliğin tek seferlik bir organizasyon olmaktan çıkarak düzenli bir astroturizm buluşmasına dönüştüğünü gösteriyor. Topuklu Yaylası'nın ülkemizde ilk Karanlık Gökyüzü Parkı olması da bölgenin ulusal ve uluslararası farkındalığını artırma potansiyeline işaret ediyor.

Tekrar ziyaretçi oranlarındaki artış:

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, tekrar eden ziyaretçi oranlarındaki yükseliş oldu. 2023'te etkinliğe ilk kez gelenlerin payı %49,1 iken 2026'da %36,6'ya geriledi; buna paralel olarak en az ikinci kez gelenlerin oranı %50,9'dan %63,4'e çıktı. Üç ve daha fazla kez katılanların payı %26,9'dan %44,1'e yükseldi. Üçüncü kez gelenler %8,3'ten %16,8'e, dördüncü kez gelenler ise %5,6'dan %10,1'e ulaşarak iki katına çıktı. 2026'da her 100 katılımcıdan yaklaşık 6'sı etkinliğe yedinci kez veya daha fazla katıldı.

Demografi ve katılım biçimleri:

Katılımcı profili de değişiyor; 17 yaş ve altı katılımcıların payı 2023'te %15,7 iken 2026'da %28,0'e yükseldi. Öğrencilerin payı 2022'de %6,3 iken 2026'da %17,6'ya çıkarak yaklaşık üç kat arttı. Memurlar %39,8 ile en büyük meslek grubunu oluşturmayı sürdürürken emeklilerin payı %6,3'ten %9,2'ye yükseldi. Etkinlikler ailelerle katılım kimliğini güçlendiriyor; ailesiyle gelenlerin oranı 2022'de %47,2 iken 2026'da %54,9 oldu, arkadaşlarıyla gelenler %21,6, akrabalarıyla gelenler ise %9,8 olarak kaydedildi.

Bilgi kaynakları arasında sosyal medya öne çıkıyor; 2026'da katılımcıların %63,7'si etkinlikten sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu belirtirken, 2023'te bu oran %59,3, 2025'te %53,7 idi. Arkadaş ve akraba tavsiyesi 2025'te %37,7'ye kadar yükselmiş, 2026'da %29,4 olarak gerçekleşmiştir. Katılma kararını verenler ağırlıklı olarak kendileri; bu oran dört yıl boyunca %80'in üzerinde kaldı ve 2026'da %85,3 ile en yüksek düzeye ulaştı. Eşin etkili olduğunu belirtenlerin oranı %8,8, arkadaşın etkili olduğunu belirtenlerin oranı ise %3,9 olarak saptandı.

Bölgesel etkiler ve gelecek perspektifi

Topuklu Yaylası etkinlikleri sadece Denizlilileri değil, farklı illerden gelenleri de çekiyor. 2026'da katılımcıların %50,4'ü Denizli dışından geldi. İl dışından katılımcılar içinde Muğla %9,6 ile ilk sırada yer alırken, İzmir %6,9, İstanbul %6,2, Antalya %6,1 ve Aydın %4,7 şeklinde öne çıktı. Muğla'dan gelenlerin oranı 2023 ve 2024'te %12'nin üzerindeyken 2025'te %3,8'e gerilemiş, 2026'da yeniden %9,6'ya yükselmiştir.

Prof. Dr. Serkan Bertan, Topuklu Yaylası'nın karanlık gökyüzü niteliği, yerel ürünleri ve kırsal yaşamı sayesinde Pamukkale dışında Denizli için güçlü bir turizm ürünü sunabileceğini vurguladı. Ayrıca gökyüzü gözlem etkinliklerinin astroturizm ve kırsal kalkınma açısından Beyağaç için önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Genel tablo, Topuklu Yaylası'nda sadık bir ziyaretçi kitlesinin oluştuğunu ve etkinliklerin sürdürülebilir bir kırsal destinasyon yaratma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Tekrarlayan katılımcılar ve artan aile katılımı, bölgenin ekonomik ve sosyal canlılığına katkı sağlayacak önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

DENİZLİ’NİN BEYAĞAÇ İLÇESİNDEKİ TOPUKLU YAYLASI’NDA DÜZENLENEN GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİKLERİ, ARTAN ZİYARETÇİ SADAKATİYLE ASTROTURİZM POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİRİYOR. PROF. DR. SERKAN BERTAN’IN AÇIKLADIĞI ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE, 2026’DA KATILIMCILARIN YÜZDE 63,4’Ü ETKİNLİĞE EN AZ İKİNCİ KEZ KATILIRKEN, ZİYARETÇİLERİN YARISINDAN FAZLASI DENİZLİ DIŞINDAN GELDİ.