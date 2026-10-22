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Andırın’da defne ham maddesinden yüksek katma değere yerel dönüşüm planı

Andırın'da düzenlenen çalıştayda, sahadan kilogramı 3 TL'ye çıkan defnenin işlenince kilogramının kaliteye göre 10 bin TL'ye ulaşabildiği; hedef katma değeri yerelde bırakmak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Berk Doğan

Andırın’da defne ham maddesinden yüksek katma değere yerel dönüşüm planı

çalıştayın amacı ve katılımcılar:

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde, defnenin geleceğini şekillendirmek üzere kapsamlı bir Defne Çalıştayı ve uygulamalı saha tatbikatı düzenlendi. Etkinlik, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın Orman İşletme Müdürlüğü, KSÜ Orman Fakültesi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP iş birliğinde gerçekleştirildi.

Programa Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, KSÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özden Görücü, Andırın Orman İşletme Müdürü İbrahim Şahanoğlu, akademisyenler, öğrenciler, mahalle muhtarları ve bölgedeki defne toplayıcıları geniş katılımla katıldı.

ekonomik potansiyel ve katma değer vurgusu:

Çalıştayın ana konuşmacısı Prof. Dr. Özden Görücü, defnenin stratejik önemine dikkat çekti. Görücü, sahadan kilogramı 3 TLye toplanan defnenin işlenip ürün değer zincirine dahil edilmesi halinde kalitesine göre kilogramının yaklaşık 10 bin TLye kadar ulaşabildiğini belirtti ve amaçlarının bu katma değeri Andırın ve ülke içinde tutmak olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu ise atalardan kalan doğal mirasa teknik bilgi ve destekle katma değer kazandıracaklarını, toplayıcılara sürdürülebilir üretim ve ekonomik geliri artırma yönünde desteklerinin süreceğini söyledi.

saha tatbikatı ve uygulamalı eğitimler:

Teorik oturumların ardından heyet, Gökçeli Mahallesi'ndeki defne sahasına inerek toplayıcılara ve öğrencilere ağaçlara zarar vermeden doğru budama, verimli harmanlama ve sürdürülebilir hasat tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi. Uygulamalı eğitimlerde katılımcılara ürün kalitesini korumanın üretim zincirindeki önemi anlatıldı.

Etkinlik, bölgedeki defne potansiyelinin yalnızca hammadde olarak değil, işlenmiş ürün ve endüstriyel kullanım bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini öne çıkarıyor. Çalıştay, yerel sanayinin geliştirilmesi ve katılımcıların bilinçlendirilmesi yönündeki adımların planlanmasıyla sonlandı.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNE BAĞLI GÖKÇELİ MAHALLESİ’NDE, BÖLGENİN EN ÖNEMLİ EKONOMİK...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNE BAĞLI GÖKÇELİ MAHALLESİ’NDE, BÖLGENİN EN ÖNEMLİ EKONOMİK DEĞERLERİNDEN DEFNENİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEK AMACIYLA KAPSAMLI BİR ÇALIŞTAY VE SAHA TATBİKATI DÜZENLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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