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Acarlar’ın yeni okulu Fatih Sultan Mehmet 2026-2027 eğitim yılına hazırlanıyor

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu tamamlandı; İncirliova Belediyesi eksikleri gidermek için çalışma başlattı. Okul 2026-2027 eğitim yılında öğrenci kabul edecek.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Acarlar’ın yeni okulu Fatih Sultan Mehmet 2026-2027 eğitim yılına hazırlanıyor

okul hizmete hazır hale getiriliyor:

İncirliova ilçesinin Acarlar Mahallesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulunun yapımı tamamlandı. Yeni eğitim yılı öncesinde okul, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenci kabul etmeye hazırlanırken, yetkililer okulda incelemelerde bulundu. Ziyarette İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Yavuzkan, Acarlar Mahallesi Muhtarı Kemal Karabulut, Okul Müdürü Haşim Güzel ve öğretmenler yer aldı.

ziyarette tespit edilen öncelikler:

Yetkililer okulun altyapı ve donanım ihtiyacını değerlendirdi; temizlik, düzenleme ve eğitim ortamına yönelik küçük eksiklikler belirlendi. Görüşmelerde eksiklerin hızlıca giderilmesi için önceliklerin sıralandığı belirtildi. Başkan Kaya, okulun mahalleye yakıştığını vurgulayarak toplumsal ve eğitimsel beklentilere dikkat çekti: "Yeni okulumuz Acarlar Mahallemize çok yakıştı."

belediye çalışmaları ve hedefler:

İncirliova Belediyesi ekipleri, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmalara başladı. Belediyeden yapılan açıklamada okulun daha temiz ve düzenli hale getirilmesi, öğrencilerin eğitimine uygun fiziksel koşulların sağlanması için gerekli adımların atılacağı belirtildi. Kaya, çocukların daha iyi şartlarda eğitim almasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın daha güzel, daha temiz ve daha iyi şartlarda eğitim alması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. İncirliova’mız için çalışıyor, geleceğimiz için üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Okulun açılışına kadar sürecek düzenleme ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından, mahalle sakinleri ve eğitim camiası yeni dönemi bekliyor. Belediye ve okul yönetimi, 2026-2027 eğitim öğretim yılına eksiksiz bir başlangıç yapmak için koordineli çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı.

YAPIMI TAMAMLANAN FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİNİ...

YAPIMI TAMAMLANAN FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIRKEN, OKULDA İNCELEMELERDE BULUNAN İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA; "YENİ OKULUMUZ ACARLAR MAHALLEMİZE ÇOK YAKIŞTI" DEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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