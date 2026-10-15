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Adalet boşandığı eşi Hanım Biçer’i eşarbıyla boğarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet verdi

Antalya'da 11 Eylül 2025'te boşandığı eşi Hanım Biçer'i eşarbıyla boğup yüzüne yastık bastırarak öldüren Hızır Çelik'e ağırlaştırılmış müebbet verildi; haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adalet boşandığı eşi Hanım Biçer’i eşarbıyla boğarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet verdi

dava kararı:

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, boşandığı eşi Hanım Biçer'i eşarbıyla boğarak ve yüzüne yastık bastırarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hızır Çelik (32)'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamadı; sanığın, "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan beraatine karar verildi.

olayın seyri:

Savcılık iddianamesine göre olay, 11 Eylül 2025 gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddia edilenlere göre Çelik, boşandığı eşi Hanım Biçer'i evine götürdü; aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çelik, Biçer'i önce eşarbıyla boğdu, ardından yüzüne yastık bastırarak öldürdü.

Olay yerinde yapılan incelemede Biçer'in cansız bedeni bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çelik, olaydan yaklaşık 3 saat sonra evden ayrıldı, olayı takip eden yaklaşık 16 saat sonra eski eşinin kardeşini arayıp "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dediği, daha sonra Yeniköy Polis Amirliği'ne giderek teslim olduğu bildirildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında çiftin birlikte siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açmasının ardından eve geçtikleri; bir süre sonra Çelik'in elinde poşetle tek başına evden çıktığı ve siteden ayrıldığı görülüyor. İddianamede ayrıca Çelik'in maktule ait cep telefonunu aldığı belirtilerek "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından dava açıldığı kaydedildi.

sanığın savunması ve mahkeme süreci:

Duruşmada tutuklu sanık Hızır Çelik son savunmasında, "Cinayet işlemedim, işlemek isteseydim ilk gün gerçekleştirirdim. Soyut bir şey inkar edilebilir ama somut bir şeyin inkar edilmesini anlamıyorum" dedi. Savunmasında ayrıca boşanmanın ardından yaşadıklarını ve iddiaları anlatarak, "Ona göre yaşıyordum, yapabileceklerimden korktuğum için 6-7 ay öyle yaşamaya çalıştım" gibi ifadeler kullandı; çocuklarına ilişkin kaygılarını ve geleceğe dair planlarını aktardı.

Duruşmaya müşteki olarak Hanım Biçer'in ağabeyleri Resul Biçer ve Recep Biçer ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, savunma ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda sanığı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı; hırsızlık suçundan beraat kararı verdi.

dava sonrası açıklama:

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, daha önce verilen mütalaa doğrultusunda mahkemenin haksız tahrik indirimi uygulamadan emsal niteliğinde karar verdiğini belirtti. Kurt, kararın benzer dosyalarda da uygulanmasını talep ederek, "Her ne kadar ölen geri gelmese de vicdanımız rahatladı" değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme kararının hangi gerekçelerle tam olarak şekillendiği ve olaydaki delil değerlendirmeleri duruşma tutanaklarında yer alacak. Kararın ardından dosya kapsamındaki diğer hukuki süreçler ve olası temyiz aşamaları takip edilecek.

HIZIR ÇELİK

HIZIR ÇELİK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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