Adana sanayi odası'nda yeni dönem: Kıvanç ve Uçurum güven tazeledi

seçim sonuçları ve görev dağılımı:

Adana Sanayi Odası (ADASO) seçim süreci tamamlandı ve 2026-2030 dönemi için yönetim ve denetim organları netleşti. Yapılan seçimlerde Zeki Kıvanç yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, İsrafil Uçurum tekrar Meclis Başkanlığı görevine getirildi. Seçimlerle birlikte yönetim kurulu, meclis başkanlık divanı, disiplin kurulu, TOBB genel kurul delegeleri ve hesapları inceleme komisyonu üyeleri belirlendi.

yönetim kurulu kadrosu ve yedek üyeler:

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Zeki Kıvanç liderliğindeki asil yönetim kurulu üyeleri şunlardan oluştu: Remzi Kar, İsa Tuzcu, Abdullah Özdiler, Süleyman Gerdan, Orhan Murat Avcı, Rafet Milli, Hulusi Akkoç, Mustafa Nuri Çomu, İsmail Tasa ve İmam Gazali Hıradağı. Yedek üyeliklere ise Şule Karalı, Gökhan Yoldaş, Ahmet Özkök, Kayhan Dağdanaşar, Hakkı Mert Dağsuyu, Selim Özkan, Ümit Özer, Ayhan Aydoğan, Hasan Bıldırcın ve Ege Baş seçildi.

başkanların açıklamaları ve öncelikler:

Yeniden ADASO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Zeki Kıvanç, kendisine ve ekip arkadaşlarına duyulan güven için teşekkür etti; 'Şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma duyduğunuz güven, bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu güvene layık olmak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' dedi. Kıvanç, odanın 60 yıllık birikiminden güç aldıklarını vurguladı ve yeni dönemde önceliklerinin üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı artırmak olduğunu belirtti.

Kıvanç, Adana sanayisinin altyapısal gücüne işaret ederek 2025 İSO 500 ve İkinci 500 araştırmalarında ADASO üyesi 64 firmanın yer aldığını hatırlattı. Mevcut organize sanayi bölgelerinin genişletilmesi, yeni ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması ve Ceyhan-Yumurtalık hattındaki kimya, petrokimya ve enerji yatırımlarının önemine dikkat çekti. Ayrıca yaklaşık 12 bin 600 hektarlık yeni sanayi alanının yatırıma kazandırılmasının öncelikler arasında olduğunu, üniversite-sanayi iş birliği, mesleki eğitim, dijitalleşme, enerji verimliliği ve çevreye duyarlı üretim alanlarında çalışmaların süreceğini ifade etti.

meclis divanı, disiplin kurulu ve komisyon atamaları:

Meclis Başkanlık Divanı seçiminde İsrafil Uçurum yeniden Meclis Başkanı seçildi. Meclis Başkan Yardımcıları olarak İsmail Yağmur ve Recep Çalışkan, katip üyeliğe ise Erman Onatça getirildi. Yeniden Meclis Başkanı seçilen Uçurum, 'Bizler de meclis divanı olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak için Allah’ın izniyle gayret edeceğiz' diyerek görev vurgusu yaptı.

Seçimlerde Disiplin Kurulu asıl üyeliklerine Ali Ocak, Mehmet İlhan, Ali Tezcan, Hamza Çalışkan, Pınar Yürür Şahin ve Sultan Altundal seçildi. Yedek üyeler ise Fatih Özkök, Gamze Erdemir Severoğlu, Seyhun Merdan Yabacı, Cemil Taşkınırmak, Hüseyin Akpınar ve Osman Kaya olarak belirlendi. TOBB Genel Kurulu asıl delegeleri Mehmet Yalçın, Levent Duyuler ve Feyzullah Öge olurken, yedek delegeler İsmail Tasa, Ümit Özer ve Selim Özkan olarak atandı. Hesapları İnceleme Komisyonu üyeliklerine Levent Duyuler, Mehmet Topal, Kayhan Dağdanaşar, Hacı Mehmet Erbaş, Selim Özkan, Namık Kemal Aktı ve Ali Özdemir seçildi.

60 kişilik meclis:

2026-2030 döneminde görev yapacak 60 kişilik meclis şu isimlerden oluşuyor: Abdullah Özdiler, Ahmet Güldiker, Ahmet Özkök, Ali Özdemir, Alkan Canbay, Arif Karamut, Ayhan Aydoğan, Bülent Başer, Cafer Uluışık, Ege Baş, Engin Hazar, Erdoğan Şire, Erman Onatça, Esef Şahin, Fatih Can, Fatih Tunçbilek, Feyzullah Öge, Gökhan Yoldaş, Güven Hüdürefe, Hacı Mehmet Erbaş, Hakkı Mert Dağsuyu, Hasan Bıldırcın, Haydar Seven, Hulusi Akkoç, İhsan Balbulan, İmam Gazali Hıradağı, İsa Tuzcu, İsmail Tasa, İsmail Yağmur, İsrafil Uçurum, Kayhan Dağdanaşar, Kevkep Nazik, Kürşat Karabörk, Levent Duyuler, Mehmet Aslan, Mehmet Kıvanç, Mehmet Topal, Mehmet Yalçın, Metin Karabacak, Murat Yüksel, Mustafa Aslan, Mustafa Nuri Çomu, Namık Kemal Aktı, Nezir Sun, Orhan Murat Avcı, Ömer Ertuğrul, Ömer Kaya, Rafet Milli, Recep Çalışkan, Remzi Kar, Sadık Büyükkardeş, Selim Özkan, Semih Birbiri, Süleyman Gerdan, Şule Karalı, Ümit Özer, Veysel Pektaş, Yavuz Tezcan, Yusuf Fidan ve Zeki Kıvanç.

Seçimlerin ardından yeni dönem için belirlenen ekip, Adana ekonomisinin büyümesine katkı sunacak kararların hayata geçirilmesi için görev dağılımını tamamladı. Önümüzdeki dört yıl boyunca alınacak kararların kentin üretimine, yatırımlarına, istihdamına ve ihracatına yön vereceği vurgulanıyor.

ADANA SANAYİ ODASI’NDA (ADASO) 2026-2030 DÖNEMİNDE GÖREV YAPACAK YÖNETİM KURULU VE MECLİS BAŞKANLIK DİVANI BELİRLENDİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ZEKİ KIVANÇ, MECLİS BAŞKANLIĞINA İSE İSRAFİL UÇURUM YENİDEN SEÇİLDİ.