Erzincan OSB'ye 100 milyon dolarlık entegre metal ve HVACR yatırımı, 1.500 kişiye hedef

yatırımın kapsamı:

İranlı Rızaoğlu Yatırım ve Makina Ticaret AŞ tarafından Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde başlatılan proje, yaklaşık 100 milyon dolar tutarında entegre bir sanayi yatırımını içeriyor. Yatırım kapsamında metal işleme ile bakır ürünleri üretimi ve havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVACR) ekipmanlarına yönelik hatların kurulması hedefleniyor.

Proje kapsamında toplam 6 üretim tesisi kurulması planlanıyor. Bu tesislerde bakır boru, bakır tel, alüminyum tel ve HVACR sistemleri için komponentlerin üretimi gerçekleştirilecek. İnşaat aşamasında şu an için yaklaşık 65 kişinin çalıştığı bildirildi.

istihdam ve üretim takvimi:

Yatırımın üretim sürecine ilişkin takvimde, tesislerin haziran ayında üretime başlaması hedefleniyor. Firma yetkilileri ve yatırımcının öngörülerine göre, istihdama aşamalı olarak ağırlık verilecek: ilk yılda yaklaşık 500, üçüncü yılın sonunda 1.100 ve beşinci yılın sonunda 1.500 kişiye doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

Bu istihdam hedefleri, bölgedeki yan sanayi ve tedarik zincirinde ek istihdam yaratma potansiyeli de taşıyor; özellikle lojistik, bakım-onarım ve üretim destek hizmetlerinde dolaylı istihdam artışı bekleniyor.

pazar ve teşvik süreci:

Üretilecek ürünlerin Türkiye iç pazarının yanı sıra başta Almanya ve İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracatı planlanıyor. Bu yönelim, yatırımın döviz gelirine katkı ve üretim kapasitesinin Avrupa normlarına uygunluğunu gerektirecek kalite ve sertifikasyon süreçlerini de beraberinde getiriyor.

Yatırımın hayata geçirilmesi sürecinde Ankara'da çeşitli temasların gerçekleştirildiği, yatırımın hızlandırılması ve teşvik imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla resmi görüşmeler yapıldığı kaydedildi. Bu temaslar, yatırımın yatırıma yönelik idari süreçlerinin kısaltılması ve destek mekanizmalarından yararlanılması açısından önem taşıyor.

Proje, Erzincan OSB'nin üretim profilini genişletme ve bölge ekonomisine katkı sağlama potansiyeline sahip. Kurulacak entegre tesislerle hem metal işleme hem de HVACR ekipman üretiminde yeni kapasite oluşturulacak; bu da bölgesel sanayi çeşitlenmesine doğrudan etki edecek.

ERZİNCAN OSB’YE 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM