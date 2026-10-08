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BTSO'da yeni dönem başladı: Burkay'tan Matlı'ya tebrik ve başarı temennisi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda 13 yıllık görevini tamamlayan İbrahim Burkay, seçimlerin ardından yeni Başkan Özer Matlı'ya tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:06

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EDİTÖR: Berk Doğan

BTSO'da yeni dönem başladı: Burkay'tan Matlı'ya tebrik ve başarı temennisi

Seçim ve buluşma:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) gerçekleştirilen yönetim, meclis ve divan seçimlerinin ardından eski başkan İbrahim Burkay ile yeni başkan Özer Matlı bir araya geldi. İki başkan, seçim sürecini değerlendirdi ve BTSO'nun önümüzdeki dönemde izleyeceği yol hakkında görüşlerini paylaştı.

Burkay'ın değerlendirmesi:

13 yıllık başkanlık dönemini tamamlayan İbrahim Burkay, seçimlerin kurum içinde demokratik bir ortamda gerçekleştiğini vurguladı. Burkay, 137 yıllık BTSO için gerçekleştirilen süreci tarif ederken, 137 yıllık Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda demokrasi şöleni yaşadık ifadelerini kullandı. Ayrıca görev süresince hayata geçirilen hizmet ve projelere dikkat çekti ve bu projelerin sadece Bursa değil Türkiye için de önem taşıdığını belirtti.

Burkay, yeni yönetimin çalışmalarına ilişkin beklentisini aktarırken, Allah yar ve yardımcısı olsun diyerek Özer Matlı'ya başarı dileklerini iletti ve yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Yeni başkanın yönelimleri:

Yeni başkan Özer Matlı, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek kurumsal değerlerin korunacağını vurguladı. Matlı, değişimin doğal olduğunu ancak kurumun temel ilkelerinin ve değerlerinin aynen süreceğini söyledi.

Şehrin gücüne ve tarihine atıf yapan Matlı, Bursa ekonomisi büyümeye devam edecek mesajını verdi. Matlı, şehri büyütme hedefinde tüm paydaşlarla el birliğiyle çalışılacağını ifade ederek yeni dönemin Bursa için faydalı olmasını diledi.

Taraflar, seçim sürecinin ardından birlik ve beraberlik vurgusu yaparak yeni dönemin BTSO'ya ve Bursa'ya olumlu katkılar sunmasını umut etti.

Burkay’dan yeni başkan Matlı’ya tebrik: &quot;Allah yar ve yardımcısı olsun&quot;

Burkay’dan yeni başkan Matlı’ya tebrik: "Allah yar ve yardımcısı olsun"

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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