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Adana'da kasada oturan çocuğun başından vurulmasıyla ilgili 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Seyhan'da iş yerinde kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nu başından vuran 17 yaşındaki A.E., KGYS ve güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da kasada oturan çocuğun başından vurulmasıyla ilgili 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

olayın gelişimi:

Olay, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi ve kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş etti.

Kurşunla başından ağır yaralanan Nurmuhammed Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde Musaoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

soruşturma ve güvenlik görüntüleri:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ile KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) görüntülerini topladı. Yapılan teknik ve görüntü incelemelerinde saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki A.E. olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen kamera kayıtları ve eldeki bulgular doğrultusunda şüpheliyi belirleyerek operasyon düzenledi. A.E., düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürdürüyor. Emniyet yetkilileri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiğini ve elde edilen delillerin soruşturma dosyasına eklendiğini bildirdi.

Olayın hem fail tespiti hem de güvenlik kamera ağlarının analiz edilmesi bakımından yürütülen çalışmaları göstermesi bakımından önem taşıdığı vurgulanıyor.

Adana&#039;da kasada oturan çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Adana'da kasada oturan çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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