Adana'da meme kanserinde erken tanıya dikkat çeken farkındalık etkinliği

etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Acıbadem Adana Hastanesi tarafından kentteki bir sanat merkezinde düzenlenen etkinlik, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi ve kadınları bilinçlendirmeyi hedefledi. Etkinlikte Prof. Dr. Orhan Demircan (Genel Cerrahi Uzmanı), Prof. Dr. Sinan Yavuz (Tıbbi Onkoloji Uzmanı) ve Dr. Nazlı Özcan (Radyoloji Uzmanı) konuşmacı olarak yer aldı. Programa oyuncu Sibel Taşçıoğlu, Adana Valisi Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, protokol üyelerinin eşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

uzmanların erken tanıya ilişkin vurguları:

Prof. Dr. Orhan Demircan, bütün dünyada Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak, "Bu farkındalığı tüm kadınlara iletmek için biz de çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Meme kanserinde erken tanı çok önemli. Erken tanı olduğu zaman hasta çok bir şey kaybetmiyor. Memeden ve koltuk altından çok az bir tedaviyle hayatları kurtuluyor." ifadelerini kullandı. Demircan, erken teşhisle yüzde 95'e varan iyileşme elde edilebildiğini ve düzenli kontrollerin hastalığın erken evrede yakalanmasında belirleyici olduğunu belirtti.

kadınlara öneriler ve atölye çalışmaları:

Prof. Dr. Sinan Yavuz ise etkinlik kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla kadınları bilgilendirmenin amaçlandığını söyledi. Yavuz, "Kadınların hayatını kurtaracak şey güzel elleridir. Çünkü kadın elinin değdiği her şey güzeldir. Elleriyle kendi meme muayenelerine özen göstermeleri, kendi hayatlarını kurtarmaları adına önemlidir." sözleriyle kendi kendine muayenenin önemini vurguladı. Uzmanlar, özellikle yıllık kontrollerin aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Etkinlik, farkındalığın artırılması ve erken tanının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların bir parçası olarak, katılımcılarda kalıcı bilinç oluşturmayı hedefledi.

Adana'da meme kanserine karşı farkındalık etkinliği düzenlendi