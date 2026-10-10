Adana'da onuncu yılını kutlayan lezzet buluşması Merkez Park'ta ikinci gününde

festival ikinci gününde yoğun ilgiyle devam ediyor:

Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 'Acısıyla Tatlısıyla On Yıl On’ca Lezzet' temasıyla Merkez Park'ta ikinci gününde ziyaretçilerini kabul ediyor. Dün dev mangalın yakılmasıyla başlayan resmi açılıştan sonra alanda yaklaşık 250 işletmenin stantları yer alırken, Adana ve çevresine özgü tatların yanı sıra farklı mutfaklardan örnekler de sunuluyor.

stanttaki lezzet çeşitliliği ve tanıtımlar:

Festivalde Adana kebabı, şalgam, ciğer, bici bici, analı kızlı, içli köfte ve taş kadayıf başta olmak üzere kente özgü lezzetler ön planda. Ziyaretçilere sunulan ürünler arasında döner, hamburger, kokoreç, tost, sıkma ve muzlu süt gibi seçenekler de bulunuyor. Organizasyonun amacı; Adana’nın gastronomi kültürünü tanıtmak ve yöresel tatları daha geniş kitlelere ulaştırmak olarak vurgulanıyor.

etkinlik programı ve ziyaretçi deneyimleri:

Festival 3 gün sürecek olup programda atölyeler, paneller, yemek yarışmaları, gastronomi gösterileri ve çeşitli etkinlikler yer alıyor. Stant kuran esnaf Ömer Algan, insanların yoğun ilgi gösterdiğini belirtip 'Ne ararsan var, doymamak mümkün değil' diyerek festivale davet etti. Ziyaretçilerden Mert Susal, organizasyonun beklentilerinin üzerinde olduğunu ve denetimlerin yapıldığını söyleyerek farklı lezzetleri denemeyi tercih ettiğini belirtti.

Konya’dan geldiğini söyleyen Sevinç Taşçıoğlu, hem Portakal Çiçeği Karnavalı hem de Lezzet Festivali için her yıl Adana’yı tercih ettiklerini ifade etti. Yozgat’tan gelen Salih Coşun da ortamın çok güzel olduğunu ve festivali herkese tavsiye ettiğini aktardı. Festival yetkilileri, etkinliklerle kentin gastronomi kimliğinin güçlenmesinin hedeflendiğini söylüyor.

ADANA’DA BU SENE 10’UNCUSU DÜZENLENEN, "ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ” İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR.