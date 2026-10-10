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GastroAntep'te Türk mutfağının mirası ve geleceği masaya yatırıldı

GastroAntep panelinde Gaziantep mutfağının liderliği, ata tohumları ve özgünlüğün korunarak uluslararasılaşma yolları konuşuldu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Hazal Tunç

GastroAntep'te Türk mutfağının mirası ve geleceği masaya yatırıldı

GastroAntep paneli değerlendirmesi:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla düzenlenen ve 'Köklerden Geleceğe Türk Mutfağının Yolculuğu Nasıl Devam Ediyor?' başlıklı panel, GastroAntep programı kapsamında gerçekleştirildi. Paneli gazeteci, mutfak kültürü yazarı ve gurme Ahmet Örs yönetti. Tartışmada; Sayfiye ve Papalina restoranlarının kurucusu Erhan Ece, Develi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi, Sahan Restoran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, Hamdi Restaurant Kurucusu Hamdi Arpacı ile Homage Hospitality ve Tariria Kurucusu Bekir Kaya görüş ve deneyimlerini paylaştı.

Gaziantep mutfağının rolü ve vizyonu:

Nuri Develi, Türk gastronomisini bir takım benzetmesiyle özetleyerek 'Türk gastronomisi bir takım olsaydı bu takımın kaptanı Gaziantep mutfağı olurdu' ifadelerini kullandı. Bu tanımlama, Gaziantep mutfağının hem ülke içindeki hem de uluslararası alandaki temsil gücüne dikkat çekti.

Erhan Ece Gaziantep mutfağını Türk mutfağının lokomotif unsuru olarak tanımladı ve 'Asıl hedefimiz özgünlüğümüzü, kökenimizi kaybetmeden uluslararası alana çıkmak olmalı. Yapılabilecek, sürdürülebilir ve güçlü konseptler hazırlamalıyız' sözleriyle, korunarak büyümenin ve yurt dışına açılmanın önemini vurguladı. Tahir Tekin Öztan ise yemeklerin aslına uygun yapılmasının gerekliliğini belirterek, 'Türk mutfağına en büyük hizmet aslını korumaktır. İnovasyonu sadece sunumda ve tanıtımda kullanmalıyız' dedi.

Koruma, sürdürülebilirlik ve ata tohumları:

Hamdi Arpacı, Gaziantep’in kebapla tanışması ve kebap kültürünün gelişimine dair değerlendirmeler yaparken, tarihi ve yerel uygulamaların korunmasının kültürel süreklilik için şart olduğunu ifade etti. Panelin moderatörü Ahmet Örs ise özellikle ata tohumlarının korunması konusuna dikkat çekti; tarımsal mirasın, mutfak kimliğinin devamı açısından kritik olduğu vurgulandı.

Panelde öne çıkan ortak fikirler arasında, özgünlüğün korunması, sürdürülebilir üretim ve tanıtımda yenilikçi ama köke sadık yaklaşımlar yer aldı. Katılımcılar, yerel lezzetlerin uluslararası platformlara taşınırken kimlik kaybı yaşanmaması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Programın sonunda Fatma Şahin panelistlere plaket takdim etti; etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN’İN KATILDIĞI &quot;KÖKLERDEN GELECEĞE TÜRK MUTFAĞININ...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN’İN KATILDIĞI "KÖKLERDEN GELECEĞE TÜRK MUTFAĞININ YOLCULUĞU NASIL DEVAM EDİYOR?" PANELİNDE, GELENEKSEL MUTFAĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI ELE ALINDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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