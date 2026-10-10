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Çarşamba'daki 13 yıllık cinayet dosyası yeniden aydınlandı: iki kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2013'te Çarşamba'da öldürülen Arif Yılmaz dosyasının yeniden incelenmesi sonucu 2 şüphelinin yakalanıp tutuklandığını açıkladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çarşamba'daki 13 yıllık cinayet dosyası yeniden aydınlandı: iki kişi tutuklandı

dosyanın yeniden incelenmesi:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2013 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz hakkındaki faili meçhul dosyanın yeniden ele alındığını bildirdi. Bakanlık, mevcut delillerin ve tanık ifadelerinin güncel teknik imkanlarla tekrar değerlendirildiğini belirtti.

teknik analiz ve HTS incelemesi:

İnceleme kapsamında, daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilenlerin de aralarında bulunduğu toplam 28 kişiye ait iletişim verileri karşılaştırıldı. HTS kayıtları ile tanık beyanlarının yeniden analiz edilmesi ve teknik değerlendirmeler neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli tespit edildi.

gözaltı, tutuklama ve kurumların rolü:

Tespit edilen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve yapılan işlemler sonrası tutuklandı. Gürlek, dosyanın aydınlatılmasında görev yapan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet başsavcılıkları ile Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür etti.

yetki ve sorumluluğun vurgulanması:

Bakanlık açıklamasında, yıllardır cevapsız kalan soruların aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Dosyanın yeniden incelenmesi, soğuk dosyaların modern tekniklerle tekrar ele alınmasının bir örneği olarak gösterildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, SAMSUN&#039;UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE 2013 YILINDA ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLEN ARİF...

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE 2013 YILINDA ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLEN ARİF YILMAZ'IN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET DOSYASININ YENİDEN İNCELENMESİ SONUCUNDA 2 ŞÜPHELİNİN YAKALANARAK TUTUKLANDIĞINI AÇIKLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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