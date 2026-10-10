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Deneyim çağında gastronomi paneli Gaziantep'te

GastroAntep'te düzenlenen 'Deneyim Çağında Gastronomi' panelinde Türk mutfağının tanıtımı, gastronomi turizmi, eğitim ve dijitalleşme başlıkları masaya yatırıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Deneyim çağında gastronomi paneli Gaziantep'te

Deneyim çağında gastronomi paneli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) programı, "Deneyim Çağında Gastronomi" paneliyle devam etti. Panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı; moderatörlüğünü Vedat Başaran üstlendi. Konuşmacılar arasında ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz ile TÜRES Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl yer aldı.

Türk mutfağının dünyaya açılması:

Ramazan Bingöl panelde Türk mutfağının uluslararası tanıtım ve deneyim yaşatmada eksiklikler bulunduğunu vurguladı. Türkiye’nin küresel gastronomi arenasında henüz arzulanan yere ulaşmadığını belirten Bingöl, çözümün Gaziantep modelinin yaygınlaştırılmasında olduğunu söyledi. Bunun için binlerce yıllık mutfak mirasının doğru anlaşılması gerektiğini; ayrıca deneyim odaklı uygulamaların kültürel özün yozlaşmasına yol açmaması gerektiğini ifade etti.

Bingöl, eğitim alanında ise Türk mutfağının ruhunu bilen, nitelikli bireylerin yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti ve gastronomi turizminin sürdürülebilir büyümesi için bu altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik:

Melih Şahinöz deneyimin tek başına yeterli olmadığını, dijitalleşmenin turizm ve gastronomi alanında sunduğu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini aktardı. Turizm paydaşlarının yenilikleri takip edip değişime uyum sağlamasının önemine işaret eden Şahinöz, sektörde ortak standartlar ve sürdürülebilir uygulamaların oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

Moderatör Vedat Başaran ise Fatma Şahin liderliğindeki çalışmaların diğer şehirler için örnek teşkil ettiğini belirtti. Başaran, Türk mutfağının tanıtımının çoğunlukla ülke içi değerlendirmelerle sınırlı kaldığını; bu nedenle envanter oluşturma ve eğitim konularında ilerleme gerektiğini kaydetti.

Programın sonunda Başkan Fatma Şahin ile Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, panel katılımcılarına ve moderatöre günün anısı olarak hediye takdim etti. Panel, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KÜLTÜR...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ULUSLARARASI GAZİANTEP GASTRONOMİ FESTİVALİ (GASTROANTEP) KAPSAMINDA "DENEYİM ÇAĞINDA GASTRONOMİ" PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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