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Büyükgümüş: makama bakılmaksızın yanlışa düşenin bu çatıda yeri yok

Ahmet Büyükgümüş, güçlü Türkiye hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, makama bakılmaksızın hukuksuzluk yapanların hesabının sorulacağını söyledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Caner Şahin

Büyükgümüş: makama bakılmaksızın yanlışa düşenin bu çatıda yeri yok

Büyükgümüş: hesap verebilirlik ve hizmet vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Yalova'nın Armutlu ilçesinde düzenlenen AK Parti İstanbul Pendik İlçe İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partinin önceliklerini ve sorumluluk anlayışını anlattı. İhlas Armutlu Tatil Köyü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükgümüş, siyasetlerinin kişisel makam ve mevki elde etmek değil, ülkenin kalkınmasına hizmet etmek olduğunu vurguladı.

hedef büyük ve güçlü Türkiye:

Büyükgümüş, AK Parti'nin belediye başkanlığı, milletvekilliği veya bakanlık gibi makamları hedef olarak görmediğini belirtti. Partinin esas derdinin, son seçimlerde ifade ettikleri Türkiye Yüzyılı ve büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda yatırımların hayata geçirilmesi olduğunu söyledi. Yol, hastane, baraj ve okul yatırımlarının yanı sıra belediye hizmetleriyle vatandaşların refah ve huzurunun artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dile getirdiği Dünya beşten büyüktür sözünü hatırlatan Büyükgümüş, Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasının ve dünya mazlumlarına umut olmasının önemine değindi.

hesap verebilirlik ve ayrım gözetmeme:

Büyükgümüş, siyasi sorumluluk ve hesap verebilirlik konusuna geniş yer ayırdı. Hukuksuzluk yapan veya milletin kaynaklarına zarar veren kişiler hakkında gereken hesabın sorulacağını, ihmali veya kastı bulunanların tespit edileceğini söyledi. Sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve ilgili yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirileceğini vurguladı.

Makamı, mevkisi, yetkisi kim olursa olsun bu kutlu kadronun içerisine tek bir kara lekeyi getirmeye bizim hakkımız yok ifadelerini kullanan Büyükgümüş, partide yanlış yapanlara müsamaha gösterilmeyeceğini ve teşkilatın birlik beraberlik içinde yoluna devam edeceğini belirtti. Birlik ve güven unsurunun korunmasının hizmetlerin etkinliği için elzem olduğunu ifade etti.

Konuşmasının bir bölümünde medyada yer alan iddialara ve geçmişteki ses ve görüntü kayıtlarına da değinen Büyükgümüş, iftira ve karalama girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Biz dün kahraman dediğimize bugün hain diyen bir ahlaka sahip değiliz. Bizim bir istikametimiz var sözleriyle hem siyasi tutarlılık hem de etik çizgi mesajını tekrar etti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ, &quot;MAKAMI, MEVKİSİ, YETKİSİ KİM OLURSA OLSUN BU...

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ, "MAKAMI, MEVKİSİ, YETKİSİ KİM OLURSA OLSUN BU KUTLU KADRONUN İÇERİSİNE TEK BİR KARA LEKEYİ GETİRMEYE BİZİM HAKKIMIZ YOK. YANLIŞA DÜŞENİN BU ÇATIDA YERİ YOK" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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