Gaziantep'te lezzeti deneyimleme çağrısı

GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor

3 Ekimde başlayan GastroAntep Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kent genelinde kapsamlı bir programa dönüştü. Festivalin ana merkezlerinden Festival Parkta kurulan stantları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinliklerin farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap ettiğini belirterek herkesi kente davet etti.

Festival programı ve etkinlik alanları:

Festival, gastronomi etkinliklerinden konserlere, sergilerden tiyatro gösterilerine; söyleşi ve atölyelerden çocuklara yönelik programlara kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı yapılan faaliyetlerle hem geleneksel lezzetler hem de yeni tasarım ve inovasyon örnekleri ziyaretçilerle buluşuyor. Organizasyon, alanların çeşitliliği sayesinde ziyaretçilere gün boyunca sürpriz deneyimler vaat ediyor.

"deneyimleme" odağı ve başkanın değerlendirmesi:

Festivalin bu yılki temasının deneyimleme olduğunu vurgulayan Fatma Şahin, etkinliğin sadece tadımlık sunumlardan öte bir öğrenme ve paylaşıma dönüştüğünü söyledi. Şahin'in sözleri şu şekilde: "Coşku var, heyecan var, inovasyon var, tasarım var, günün sonunda ekonomi var, iyi gittiği zaman mutluluk ve huzur var. Hepsini birleştirdiğin zaman döngüsel bir sistemin mutlu insanların oluştuğu bir festivalin içerisindeyiz. Halkımız bu memnuniyeti gösterdiği zaman bizde belediye başkanı olarak mutlu oluyoruz. Çok bilimsel çalıştık. Üzerine koyarak gittik. Her yıl başka bir şey söyledik. Bu yılki başlığımız ‘deneyimleme’dir. Çünkü yuvalamayı, içli köfteyi deneyimlemesi lazım, ne kadar zor ve büyük bir emek olduğunu görmesi lazım. Bu emeğin, o lezzeti doğurduğunu hissetmesi lazım. Festivalimizin farkı budur. Tamamen bilimsel çalışıyoruz. Tamamen kent gönüllerini arkamıza alıyoruz. Gastronomi öğrencileri de yanımızda, hoca ve halkta yanımızda olunca bu sinerji devam ediyor. Farklı günler, farklı lezzetler, tasarımlar o farklılık rekabet etme gücünü arttırarak sizi diğer ürünlerden farklı bir noktaya götürüyor. Bu sizin seçilmenizi sağlıyor. O seçilme iki taraflı bir etkileşimle yeni fırsatlar yeni imkanlar doğuruyor. Bu fırsatlar bizi önümüzdeki gastronomi festivaline yeni alanlar açıyor. Kardeşliğimiz çoğalıyor, dostluğumuz pekişiyor, paylaşma, barış, kardeşlik gücünü yeniden hissediyoruz."

yeniden gelme çağrısı:

Fatma Şahin, ziyaretçilere tekrar gelme çağrısı yaparak, "Ben daha önce geldim gördüm demeyin her geldiğinizde yeni bir şey göreceksiniz tadacaksınız o yüzden yeniden Gaziantep’e gelme zamanı diyorum" ifadelerini kullandı. Başkanın mesajı, festivalin yıllar içinde evrilen içeriği ve yerel paydaşlarla kurulan işbirlikleri sayesinde her seferinde farklı deneyimler sunacağına dikkat çekiyor.

GAZİANTEP'TE 3 EKİM'DE BAŞLAYAN GASTROANTEP KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, PANELLER VE ETKİNLİKLERLE SÜRÜYOR. STANTLARI GEZEN BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN HERKESİ FESTİVAL İÇİN GAZİANTEP’E BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.