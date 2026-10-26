Adana'da önüne yatarak sürücüyü indiren şüpheli hafif ticari aracı kaçırdı, kaza sonrası yakalandı

Olayın gelişimi:

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.O. (42) yönetimindeki 01 FFV 47 plakalı otomobil seyir halindeyken, Mustafa G. (29) aracın önüne yattı.

Sürücünün araçtan indiği sırada yerde bekleyen zanlı bir anda yerden kalkarak yakındaki bir hafif ticari araca binip kaçmaya başladı. Olay sırasında araç plakasının 01 FFV 47 olduğu belirtildi.

Polis takibi ve yakalama:

Durumun bildirilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri kaçırılan aracın peşine düştü. Polis takibinden kaçmaya çalışan şüpheli bir süre sonra kaza yaptı ve ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan Mustafa G., işlemler için Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Görüntüler kayda geçti:

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda şahsın aracın önüne yatması, sürücünün aracı terk etmesi ve zanlının hafif ticari araca binerek uzaklaşması net şekilde görüldü.

Soruşturma ve gözaltı işlemleri sürüyor; yetkililer olayla ilgili detaylı inceleme yapıyor.

ADANA’DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÖNÜNE YATAN ŞAHIS, SÜRÜCÜNÜN ARAÇTAN İNMESİNİ FIRSAT BİLEREK OTOMOBİLİ KAÇIRDI. POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, OLAY GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.